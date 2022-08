TACNA REPUDIA A PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

Quinto, en este caso de acuerdo a la Fiscalía, los testaferros que se adjudicaron las obras en dichas localidades no habrían tenido respaldo económico ni experiencia suficiente a fin de obtener estos contratos. La arremetida contra el coronel Colchado y la Fiscalía, no es gratuita.

LA CIUDAD HEROICA NO SE RINDE CARAJO

By