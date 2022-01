Suspenden paro anunciado en Huancabamba tras reunión con ministro Silva

Up Next

Agregó que otra modificación que debe estar en la ley es que toda empresa que incumple un contrato y paraliza los trabajos iniciados o que interpone arbitrajes u otras argucias legales para no cumplir con sus obligaciones debe tener impedimento para volver a contratar con el Estado.

“Son carreteras, escuelas y otras obras que están paralizadas porque la ley lo permite. A mí me gustaría que la ley establezca lo siguiente: obra que se paralice se reanuda de inmediato mientras el proceso judicial o arbitraje continúa. Eso debe establecerlo inequívocamente la ley”, manifestó.

Silva Villegas dijo que las obras trabadas en todo el territorio nacional son un dolor de cabeza que viene desde hace tiempo. Ante ello, expresó que es necesario hacer cambios en la Ley de Contrataciones del Estado. “Así como está actualmente no permite tomar decisiones inmediatas”, subrayó.

