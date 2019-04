“Reitero a los medios de comunicación que me reservo el ámbito jurisdiccional para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para establecer que no he cometido los delitos de Cohecho, Lavado de Activos y otros que me imputan”, sostuvo la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en su cuenta de Facebook.

De esta manera, rompió su silencio ante las declaraciones de Jorge Barata y de otros personajes ligados al caso Lava Jato, en el sentido de que ella misma gestionaba dinero para el No a la revocatoria del 2013, con lo cual se aseguraba la continuidad del cobro de peajes para Rutas de Lima.

“Durante cinco días (y aún continúa) periodistas de diversos medios de prensa están apostados frente a mi domicilio a pesar que les he dicho que no declararé. No solo me perturban sino también a quienes viven en los departamentos contiguos. Este cerco mediático está afectando mi salud”, señaló.

Luego de quejarse de la atención de los medios de comunicación, Villarán dijo que confía en que la investigación en su contra será archivada.

“Todo este tiempo he cumplido rigurosamente con las medidas de restricción que me han impuesto y asistido a todas las citaciones. Lo seguiré haciendo. Creo en una justicia imparcial y pronta, muy alejada del espectáculo mediático”, sentenció.