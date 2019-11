Una mujer brasileña fue diagnosticada con un tumor en el pulmón debido a manos aterciopeladas.

La mujer había acudido a una clínica dermatológica con quejas de dolor y picor en las palmas de las manos, que presentaban la característica inusual de “manos aterciopeladas”. Síntomas que la acompañaban desde hace nueve meses.

Los médicos notaron que las palmas parecían hechas de terciopelo y tenían líneas más claras de lo normal. De acuerdo con la Puerta Tierra, lo que la mujer no esperaba es que el problema fuera, de hecho, más allá de una enfermedad de piel. El nombre de la (rara) afección es queratodermia palmoplantar o acantosis nigricans de la palma, relacionada con la presencia de tumores malignos en el organismo.

Cáncer de pulmón por manos aterciopeladas

La característica muy singular de la queratodermia palmoplantar, también llamada ceratodermia palmoplantar, es el engrosamiento anormal de las palmas de las manos y/o de las suelas de los pies. Se considera una condición muy rara, incluso entre los pacientes con cáncer.

Según DermNet NZ, entidad que realiza investigaciones sobre la piel, aproximadamente el 90% de la incidencia de la queratodermia está relacionada con la presencia de tumores malignos en el pulmón y/o el estómago. Y un tercio de los casos pueden desaparecer después del tratamiento del cáncer.

Otros síntomas que se han observado en la paciente y que son muy comunes en personas con cáncer de pulmón incluyen tos persistente y pérdida repentina e inexplicable de peso (de 5 kg en sólo cuatro meses).

El cáncer de pulmón de la mujer con “manos aterciopeladas” no sufrió una regresión ni tras radioterapia ni quimioterapia durante seis meses. La paciente inició un nuevo régimen de quimioterapia con otros medicamentos. El caso está siendo investigado actualmente por científicos de la Universidad de São Paulo (USP) y ha sido publicado en el periódico científico The New England Journal of Medicine.