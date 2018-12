Fue visto por primera vez el smartphone que se cree es Samsung Galaxy S10. Aunque hasta ahora sólo tenemos filtraciones y rumores sobre el equipo, esta imagen afirma ser la primera en fotografiar el nuevo smartphone de Samsung.

Aunque la calidad de la fotografía no es de las mejores, mucho por enfocar el pelo de la chaqueta delantera en lugar del smartphone, tenemos la idea de que esta imagen puede muy bien retratar el próximo smartphone de Samsung.

Por lo tanto, en la imagen podemos ver un smartphone casi sin margen superior. Sólo un pequeño agujero en el lado derecho del equipo. Recuerdo que Samsung Galaxy A8s fue el PRIMERO en traer la tecnología pero con un orificio al otro lado de la pantalla. El de Huawei también ofrece el agujero al otro lado de la pantalla.

Esta imagen puede representar muy bien Samsung Galaxy S10 o su modelo ” Lite”

Poco después, por el porte del smartphone no parece ser de los pequeños. En otras palabras, si comparamos el equipo con las manos del usuario, podemos ver que estamos hablando de un aparato de casi (o con) 6″ pulgadas.

A continuación, el conocido @OnLeaks también hizo retweet de esta imagen. También cree que esta imagen caracteriza a Samsung Galaxy S10.

Para terminar la observación del smartphone y de la imagen, también podemos notar que esta terminal no parece tener una pantalla curvada. De este modo podemos decir también que puede ser perfectamente el futuro modelo “Lite” de Samsung Galaxy S10.

En conclusión, cuando son imágenes sin calidad siempre me refiero a tener el pie detrás. En este caso no me parece en absoluto una imagen editada. Parece un smartphone que no hemos visto en el mercado y un fotógrafo demasiado entusiasta para enfocar la imagen en el lugar correcto.