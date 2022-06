Superintendente de Susalud pide apoyo al Congreso para servir mejor al país

Reiteró que Susalud no ve los precios del cobro de los pacientes de las clínicas, sino solo los servicios, por eso es que requieren el apoyo del Congreso para poder intervenir de manera legal y respetando las leyes y normas, si es que existen altos cobros o si es que éstas prestadoras de salud trasgreden ese capítulo, como sucedió durante la pandemia.

Ante la pregunta de un congresista respecto de las medidas que han tomado para evitar que la clínicas cobren tarifas excesivas a los usuarios, Velasco Guerrero respondió que esa no es la función de Susalud, pues solo ve la atención más no los precios que se cobran en las entidades privadas.

