El legendario director dijo que las películas de Marvel “no son películas” y las comparó con”parques de diversión”. Actores y directores de las películas de Marvel no les gustó.

Las películas del Universo Cinematográfico de Marvel han sido durante más de diez años éxitos de “box-office” en su mayor parte y suelen figurar entre los estrenos más anticipados por parte de los fans. Las películas de superhéroes son una receta ganadora. En una entrevista con la revista Empire, que sirvió para promover su nueva película, “The Irishman”, Martin Scorsese fue más allá de los números y dio su opinión sobre las películas de Marvel.

El director dijo que intentó ver las películas, pero que no fue conquistado por lo que vio. “Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Francamente, lo que más se acerca a lo que creo de ellos, tan bien hechos como son, con los actores haciendo lo mejor que pueden dadas las circunstancias, son parques de atracciones. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos”, subrayó.

Aunque la afirmación no parece sorprendente si se tienen en cuenta las películas que Scorsese tiene en su currículum (Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas o The Departed), fue mal recibida por actores y directores de las películas de Marvel.

Las últimas respuestas a la crítica de Scorsese fueron de Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson. El primero interpretó a Tony Stark / Iron Man y el segundo es Nick Fury, el líder de S. H. I. E. L. D., en MCU.

Se podría decir que Robert Downy Jr. hasta fue de los que reaccionó mejor. El lunes fue entrevistado en el programa de radio de Howard Stern y discrepó con la opinión de Scorsese, diciendo que las películas de Marvel “son cine”, pero aceptó la visión del prestigioso director.

“Aprecio la opinión de Scorsese porque creo que es como todo lo demás, necesitamos todas las perspectivas diferentes para enfocarnos y seguir adelante”, dijo.

Pero Samuel L. Jackson fue menos comedido. “No a todos les gustan sus películas. Nos gusta, pero no a todos. Hay muchos italoamericanos que creen que no debería hacer películas sobre ellos como hace. Todo el mundo tiene una opinión, así que está bien. No va a impedir que nadie haga películas”.

El actor subrayó también que decir que las películas de Marvel “no son películas” es como decir que “Bugs Bunny no es gracioso”.

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8

— James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019