SUNEDU: NADA DURA PARA SIEMPRE SIN CONSENSO

ESTO ESTA QUE QUEMA… EL TÍTERE DE CERRÓN, OBSERVARÁ AUTÓGRAFA DE LEY

Según el presidente Castillo, el Congreso aprobó el último miércoles, en segunda votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 697, 862, 908 y 943, que atenta contra el Sunedu: reforma no puede retroceder.

Pedro Castillo, anunció al toque que el Poder Ejecutivo observará el proyecto de ley que atenta contra la reforma universitaria, aprobada el último miércoles por el Congreso supuestamente para restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, pero que muchos especialistas consideran que debilita al ente rector.

Todo es de acuerdo al cristal con que se mira? Para algunos opinólogos y juristas «hubo sentido común al modificar la Sunedu, con criterios objetivos, y hasta de sentido común, en diversas bancadas en el Congreso de la República, que votaron para modificar la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), la cual no puede estar ceñida al poder político».

Porqué tanto escándalo si el piso esta parejo? La verdad es que el Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, mediante la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y dejó a otros, como títeres sin cabeza?

Otros, recurrieron al badulaque, plagiario a ultranza, analfabeto funcional, sin preparación básica de gobierno, para que observe la ley aprobada por el Congreso, por cuanto no creará ruptura alguna en la bancada de Perú Libre, pese a que varios de sus integrantes votaron a favor de la modificación de la Sunedu.

“Estoy preocupado por la educación. La educación superior es un derecho constitucional de la juventud peruana”.

No faltan los «chalecos» -como el ministro Salas que justifica lo injustificable, sin sangre en la cara y sin vergüenza, con tal de mantener su cartera distrae y hace un circo- de este «cero a la izquierda», simulador de magíster, títere de Cerrón, promotor de calamidades. Señala que si el presidente, observa la ley esta en su derecho. Nadie dice lo contrario hasta saber cuales son los alcances de sus observaciones.

La Sunedu, a través de caviares recurrirá a una acción de amparo dará dura batalla legal para no perder su «negociazo». Acaso no es verdad, que el Sunedu desde su creación fue capturada por la caviarada, con poder excesivo? Entonces porque seguir en la grita, el estar en un sistema democrático, se debe respetar la división de poderes que garantiza la libertad de opinión.

El colega Hugo Guerra, periodista, abogado, economista, Dr. en Educación, premio Rey de España en los 80’s, una de las mentes más brillantes que tiene nuestro país dice:

¿Quieren saber cómo se conforma la nuevo SUNEDU para no caer en la chilla progre/caviar?

Su nuevo Consejo Directivo está compuesto por siete representantes:

• Dos de las universidades públicas.

• Uno de las universidades privadas.

• Uno del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE.

• Uno del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC.

• Uno del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.

• Uno nombrado por el Ministerio de Educación, MINEDU.

Entre ellos se elegirá a su presidente, ya no será el MINEDU el que lo elija a dedo. Entonces, NO se está regresando a lo que existía antes (la Asamblea Nacional de Rectores) como mendazmente nos lo quieren presentar. Su conformación no puede ser más plural, técnica y democrática. Lo que pasa es que para algunos se les acabó el negocio y otros creían que la SUNEDU caviar era la panacea. NO lo fue. Por ello, debemos estar debidamente INFORMADOS para que los interesados (por cualquier motivo) no nos quieran vender gato por liebre y nos vengan con cuentos… y malos además.

Yo siempre he sostenido «las mermeladas no tienen color ni sentimiento, como la nuez».