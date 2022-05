SUNEDU: cueva de caviares y morados

By

Hicieron de la suyas con «consultorías y asesorías» como cancha.

Otorgaron licencia a la UCV y no se dieron cuenta de que las 84 mil tesis no tenían explicación? Aún así les dieron permiso para funcionar? No creo que sea posible que la sacrosanta Sunedu se haya equivocado? Qué sucedió entonces? Ni vuelta que dar esta claro que haber licenciado a la Universidad César Vallejo, fue un error garrafal de la Sunedu que amerita una reestructuración de ésta.

La Sunedu no fue capaz de encontrar que la UCV era una fábrica títulos? Que funcionaba un delivery de títulos? Son 84 mil títulos!!! Una fábrica o qué? ¿Cómo es? ¿Cuántos por hora, por día, por semana, por mes, por año??? Sunedu nos debe una explicación.

Al final la prensa fue más eficiente que investigó gracias a la declaración de Karelim Lopez?

Se las hago fácil:

La Universidad César Vallejo en 30 años de vida institucional tiene casi 4.5 veces más producción de tesis que la PUCP en 100 años, y que la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en 450 años.

Cómo se explica:

-Para revisar una tesis el promedio es 3 horas quiere decir para revisar 84 mil tesis se requiere 250,000 horas: La UCV está en debe. Cuantas horas tiene la UCV en 30 años de existencia? 259,000 hrs contando sábados, domingos y feriados.

Quiere decir que la Sunedu sólo de dedicó a perseguir a universidades con alto % de profesorado aprista y se hizo de la «vista gorda» con universidades afines a los regímenes de Humala y Vizcarra? Que fue una cacería de brujas y un chantaje total a las universidades que tenían alguna cercanía al Partido Aprista, en el colmo quisieron cerrar la Universidad Virrareal: mejor dicho el Estado contra El Estado?

Algunos dirán la USMP y la UNFV están licenciadas, que lo demás es invento para victimizarse. Tampoco, tampoco, lo que pasa es que no pudieron cerrarlas. En el caso de la San Luis Gonzaga de Ica que eran magníficos profesionales, sin embargo la cerraron y dejaron a la UCV, después de un tiempo se licenció.

Es evidente que al estar infiltrados los caviares y morados en el Sunedu y Minedu han hecho lo posible por desacreditar a cualquiera que les haga sombra, de esta forma eliminar al APRA en primer lugar, por ser el partido político que les hace guerra en todos su frentes a los comunistas.

Esta es la SUNEDU corrompida por el «lagarto» Martín Vizcarra, se bajaron 46 universidades en 20 meses, sin contar a las que acreditaron, osea ¡2.3 universidades por mes? ¿Eficiencia o CORRUPCIÓN? Hoy nos damos cuenta que ERA CORRUPCIÓN. Ojo: terminaron colocando a UTP (Universidad Tecnológica del Perú), una vez comprado por Intercorp?

Las declaraciones de la Rectora de la Universidad San Marcos, Jeri Ramón, desnuda toda esta porquería: «El Partido Morado no quiere soltar las consultorías», están detrás de los reclamos que hay en contra de la Sunedu, porqué buscarían mantener el control de esta institución.

Quienes se oponen son las universidades que recibieron licenciamiento sin cumplir requisitos, ni contar con estatutos, que a ellos ni les preocupa el cambio de ley, sino que no afecten sus intereses.

«No entiendo que cuando se busca la democratización con una votación plural, que todos participen, se cuestiona. Se dice que van a ser juez y parte, pero ¿durante todos estos años acaso no han sido ellos juez y parte? Católica, Pacífico y ahora la Cayetano Heredia han tenido la presidencia de la Sunedu. ¿Dónde está la universidad pública? Qué representante de la universidad pública ha llegado a ser presidente, ninguna».