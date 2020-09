Cientos de usuarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), protestaron en las afueras de la agencia que se encuentra ubicada dentro del centro comercial Plaza Norte.

Jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres a diario realizan colas de 300 personas, nadie los orienta y luego de realizarlas por seis u ocho horas les dicen que pueden hacer sus trámites por internet o los hacen volver.

“No se ordenan, porque hacen la misma cola para recoger un documento y para tramitarlo cuando son dos asuntos diferentes; el que viene a recoger solo debe acercarse y se le entrega; en cambio el que va hacer el trámite se demora más, pues debe ser orientado, llenar formularios y luego pagar”, dijeron los afectados.

La gente se encuentra desorientada, además los trámites que son presenciales como las transferencias de vehículos, propiedades y el registro de los poderes obtenidos en el extranjeros que normalmente demoran una semana se han extendido a uno y dos meses, en forma inexplicable.

“Quejese donde quiera, estamos en pandemia y trabajamos menos personas”, sostiene la empleada y los empleados quienes luego de cobrar una cifra de 20 soles paras el registro de un poder expedido en el extranjero, luego cuando viene a recogerlo tras hacer una colas de seis horas, le dicen que ese no es el pago sino de 120 soles que se equivocaron y que vcuelva en 10 días más, cuando vuelve le dicen que mejor haga el seguimiento en internet, una verdadera burla.

La señora Rossa Luz Pallqui Medina que busca infructuosamente registrar un poder internacional, vivió en carne propia esta desagradable situación, tuvo que hacer 4 veces la cola en diferentes días. Primero porque lo que le cobraron no era la cifra exacta, luego por que hubo que pagar otra y tercero que le dijeron que debía venir dentro de 10 días, lo cierto es que tiene más de 20 días y hasta ahora no tiene ese documento, que según nos explicó es urgente.

“Señora usted puede ver su trámite por la página y cuando ya esté listo puede venir aquí”, dijo muy suelta de huesos la que entrega los documentos y una vez que lo vea tendrá nuevamente que hacer una interminable cola.

Además, los vigilantes maltratan al público en las filas tal como vemos en el vídeo, es decir, los empleados dejan a los guachimanes que atiendan y se peleen con los usuarios; cuando esa no es su función y los burócratas jóvenes malorientan a las personas dentro de esa agencia en el cono norte. Es síntesis es un organismo que anda a la deriva y cuyo presidente designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) Harold Tirado Chapoñan no hace nada. Es el peor funcionario de la institución pues no se preocupa en el trabajo que realizan sus empleados y él tampoco sale a ver cómo funcionan las agencias, solo está cómodamente sentado en su escritorio, mientras se maltrata al público que no encuentra un buen servicio y no tiene sus documentos a tiempo.