SUEÑO DE OPIO DE VLADIMIR CERRON

Qué las mismas formas del llamado «poder del pueblo» para ejercer la democracia directa no son más que otra manera de CONTROL POPULAR. Que superando las ideas socialistas será posible construir una economía próspera, con libertades políticas y económicas: DE PAN CON LIBERTAD COMO LO SOÑÓ HAYA DE LA TORRE, al tener un Estado limitado en sus competencias, con fortalecimiento de las instituciones para abandonar definitivamente la búsqueda de utopías irrealizables y líderes redentores los cuales solamente crean nuevas forma de opresión.

En Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Brasil, pasa lo mismo con su socialismo del siglo XXI: un desastre total. Que si el sociólogo Heinz Dieterich y Karl Marx, estuvieran vivos y ver a los rojimios lo que hacen en su nombre: se mueren de infarto. Los comunistas nunca entenderán que no funciona la política de control de precios, de cambio, las expropiaciones, las políticas sociales, que todo forma parte de un plan deliberado y orquestado para eliminar progresivamente la libertad de los individuos y someterlos a los controles del Estado.

Esto es el pasado, el presente y futuro son la globalización, la apertura comercial, la libertad económica; el respeto a la propiedad privada y al estado de derecho. No hay lugar para el comunismo disfrazado que destruye proyectos de vida y empobrece a los pueblos.

Eso lo dijo Lenin, Stalin y desapareció la URSS. Lo repitió Mao; hoy China es capitalista (imperialista). Fidel Castro, no se quedó atras y vean lo que es Cuba ahora. Chavez, Ortega, Lula, Kischner, Morales, etc.

Al respecto, salió el excongredista Tubino, de de Fuerza Popular y dijo:»Fidel Castro vivirá por toda la eternidad en el infierno; cambia tu vida para que no termines acompañándolo».

