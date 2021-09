SUBIR TU MÚSICA en Línea GRATIS!! Los 8 Mejores SITIOS!

Subir tu música en línea gratis! – Con Spotify alcanzando 356 millones de usuarios activos mensuales este año, no hay duda de que el futuro de la música está en línea. Las bandas locales pueden cargar su música en línea en una multitud de plataformas, incluida Spotify, y exponer su música a millones en un instante. En algunos casos, pasando por alto la necesidad de terceros como un sello discográfico por completo.

Entonces, ¿Cómo aprovechas estas plataformas y cuáles valen tu tiempo? Echamos un vistazo para ayudarle a golpear la nota correcta.

Subir tu música en línea Gratis!!

Comienza tu promoción musical con un sitio web

Es importante tener una plataforma en la que puedas controlar tu música, contenido e imagen de marca: tu sitio web. Si un promotor o fan te está buscando en línea, el primer éxito que deberían obtener es el sitio web de tu banda. Esta es tu oportunidad de engancharlos con una gran primera impresión y ganarlos con una experiencia de usuario increíble. ¡No tengas miedo de tocar tu propia trompeta!

Incluso si promociona su música en línea en otro lugar, siempre debe tener un sitio web para enumerar las fechas de su gira, noticias, detalles de contacto y algunos avances.

Si aún no tienes un sitio web, ¡no te preocupes! Puedes crear fácilmente un sitio web con Jimdo a continuación y conectar la página de redes sociales de tu banda. ¿Cuáles son las ventajas?

Fácil integración musical : Agrega canciones desde iTunes o Spotify directamente en tu página de inicio

Videos : Cargue fácilmente videos de sus actuaciones a su sitio

Podcast : Enlaza un podcast de Apple o Spotify en tu bloque de música para compartir entrevistas o teasers

Formulario de contacto con mapa : Permite a los visitantes saber dónde pueden encontrarte y cómo pueden ponerse en contacto contigo

Redes sociales : Enlaza tus perfiles en redes sociales

Diseñado para música: Utilice un diseño que esté especialmente diseñado para sitios web de música

Descubierto en Spotify

Subir tu música a Spotify tiene un montón de ventajas, la principal es un gran alcance. Spotify es utilizado por una audiencia mundial con sus descargas móviles y de escritorio para subir tu música en línea gratis. Los artistas desconocidos tienen la oportunidad de brillar a través de la herramienta “Discover” y “Release radar” que conecta música similar. Casi todos los artistas están en la biblioteca de música de Spotify, conectando su nombre por asociación con las estrellas más grandes.

Publica tus pistas en Reddit Music

Muchos canales de música tienden a estar saturados de artistas, pero Reddit todavía tiene un gran potencial sin explotar para el marketing de base para promover su música. Esta es la oportunidad perfecta para levantarse y personal con sus fans potenciales y construir su marca. Reddit es interactivo y no hay distancia entre usted y su base de clientes. Puedes presentarte, compartir tu sitio web para que la gente pueda escuchar tus pistas e interactuar con tu base de usuarios potenciales. Los usuarios de Reddit no se detienen, así que prepárate para recibir comentarios constructivos (y no constructivos) sobre tus canciones.

Prueba los hashtags relacionados con la música en Twitter e Instagram

Los hashtags son enormes en Twitter e Instagram, pero debes asegurarte de usar los correctos para ver resultados efectivos. Siempre debe agregar hashtags como #music, su género musical, por ejemplo, #AcidJazz y su propio hashtag de banda/artista para comenzar.

En Twitter, puedes mirar @TwitterMusic y usar hashtags de tendencias como #newmusic, #nowplaying y #musicvideo. Mientras que en Instagram también puedes buscar emojis de música, así como hashtags, así que prueba una mezcla de ambos. Los hashtags de tendencia a tener en cuenta son #instamusic, #instanewmusic, #instanowplaying, #instalive, #instaartist. También puede intentar usar, por ejemplo, #insta antes del género, por ejemplo, #instaacidjazz

Si tocas en vivo, siempre haz que tu hashtag de artista/banda se muestre claramente en los conciertos para que la gente pueda etiquetarte con créditos cuando publiquen el video en su página de redes sociales.

Sube tus vídeos a YouTube

¿Lo sabías? Los artistas Justin Bieber y Carly Rae Jepsen fueron descubiertos en YouTube! La plataforma ofrece una oportunidad perfecta para organizar listas de reproducción, mostrar sus videos musicales y mostrar travesuras entre bastidores. La sección “Explorar canales “te ofrece la posibilidad de encontrarte en la sección” Creadores en ascenso “o” Populares en YouTube”.

Spike en Last.fm

Last.fm tiene algunas características muy interesantes para los aspirantes a artistas. La función “scrobbling” comprueba lo que los usuarios escuchan más y luego transmite canciones en función de los hallazgos. Los fans pueden suscribirse a su música y recibirán una notificación instantánea si ha subido una canción o dado una actualización. Los usuarios a menudo encuentran nueva música siguiendo a personas con gustos similares para que se les notifique sobre su nueva canción favorita.

Crear zumbido en TikTok

TikTok es una comunidad de vídeo global que está batiendo récords entre el público joven de todo el mundo. y es uno de los sitios para Subir tu música en línea gratis. Aunque la plataforma es ahora mucho más, TikTok originalmente comenzó como una red de música. Verás de todo, desde sincronización de labios hasta canciones exitosas, rutinas de baile hasta celebridades haciendo videos de TikTok con sus hijos. Sin mencionar escenas de películas que se recrean y videos cortos y divertidos al azar. En cualquier caso, el potencial es enorme.

Comparte tu música en Soundcloud

La idea detrás de Soundcloud es compartir tu música o mezclas con una comunidad. A diferencia de Spotify, Soundcloud no es una aplicación de música con álbumes completos bajo demanda, sino una plataforma para compartir. En Soundcloud, puede cargar su música, los oyentes pueden comentar sus pistas y (si activa la función) también descargarlas. Es la plataforma ideal para que los artistas emergentes lleguen a una audiencia en línea más grande.

Estos son las mejores plataformas para subir tu música en línea gratis.