‘Street Fighter 6’ se lanzará el próximo año

La presentación State of Play de PlayStation sirvió para que Capcom anunciara oficialmente el muy rumoreado ‘remake’ de ‘Resident Evil 4’.

‘Street Fighter 6’ se lanzará oficialmente en 2023, y Capcom no adelantará una fecha de lanzamiento más específica.

Además de mostrar el nuevo estilo gráfico, el ‘ trailer ‘(que puedes ver abajo) revela también dos nuevos personajes – Luke (que surgió como personaje extra en’ Street Fighter V’) y también Jaime. Sin embargo, también aparecen los veteranos Ryu y Chun-Li, por lo que los fanáticos de la franquicia ciertamente no quedarán olvidados.

Aprovechando la transmisión State of Play de PlayStation, Capcom ha lanzado otro ‘trailer’ de ‘Street Fighter 6’, El próximo título de la famosa franquicia de juegos de lucha que se está produciendo para las consolas PlayStation, Xbox y también para PC.

By