Staycation: Qué es y por qué es Tendencia en Vacaciones 2022

Hace dos años la pandemia nos dejó en casa. Los planes de salir, cerca o lejos, donde fuera, prácticamente se desvanecieron y nos vimos semanas y semanas encerrados en casa. No ha sido la situación pasajera que habíamos imaginado. Vivimos momentos de incertidumbre, y a la pandemia se han sumado la crisis energética y económica y los conflictos bélicos. Ante este panorama no es fácil hacer planes, pero nunca más que ahora necesitamos recuperar las fuerzas, la ilusión y el sentido del humor. Si unas vacaciones en un lugar lejano no son posibles, siempre podemos planificar una staycation.

Si se te han puesto los ojos como platos y es la primera vez que lees este término, staycation es una palabra que se creó en 2008 precisamente para expresar esta nueva forma de ‘hacer vacaciones permaneciendo donde estás’ (del inglés stay + vacation). Si el objetivo es desconectar, relajarse, vivir unas vacaciones más sostenibles, ahorrar y pasar un buen rato solo o en compañía, el lugar es lo de menos; y si no te puedes ir lejos, pues mira a tu alrededor, seguro que hay opciones para pasar unos días divertidos incluso en tu propia ciudad y gracias al código descuento Barceló Hoteles disfrutarás del mejor plan posible.

¿Te has dado cuenta de todos los lugares que hay cerca de donde vives que nunca has visitado? ¿Conoces la oferta cultural y de ocio que hay en tu localidad?

En cuanto te pones a mirar a tu alrededor descubres que hay muchas cosas que hacer y muchos sitios adonde ir. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer:

Preparar una escapada de un día a algún pueblo o localidad cercana que no habías visitado, pero también puedes aprovechar para regresar a un lugar que te traiga buenos recuerdos. Aprovecha para disfrutar de la gastronomía y de la producción local.

Una buena opción es visitar algún museo que todavía no conozcas o volver a visitar tu museo preferido. Busca exposiciones itinerantes y aprovecha para quedar con un amigo o amiga para una tarde cultural que acabe en una buena charla en una cafetería o en una terraza.

Disfruta de tu pueblo o ciudad. Vamos siempre corriendo y no nos detenemos a mirar lo que nos rodea. Tómate un día para pasear y perderte por las calles, sin prisa, con curiosidad. Quizá te sorprenda ver tu entorno con otros ojos, lo disfrutarás.

Tómate un día de vacaciones para estar en casa. Redecora una habitación, haz ese cambio que llevabas tiempo deseando hacer, invita a unos amigos a cenar o tírate en el sofá a ver una película… sin agobios, sin prisas, sin presiones. Serán sensaciones nuevas.

¿Por qué no pasar una noche o un fin de semana en un hotel cercano? ¿Lo habías pensado alguna vez? Quizá uno que tenga SPA, o que ofrezca alguna actividad inusual, como el alquiler de bicicletas. Si no puedes irte de vacaciones a un lugar remoto, puedes igualmente mimarte yendo a algún lugar a 50 kilómetros o a 10 metros de tu casa.

Una cena romántica en ese restaurante al que nunca has ido. En definitiva, si te vas a ahorrar dinero en aviones y hoteles, quizá puedas darte un capricho.

Lee, estudia, pinta, haz deporte, pasa más tiempo con tus seres queridos… Respira hondo y pregúntate qué te apetece hacer realmente y después, hazlo. Estás de vacaciones. Es el momento de cambiar de actividad, de hacer otras cosas. A veces el mejor descanso llega con un buen cambio de rutinas, aunque no haya ni playa, ni tumbonas ni caipiriñas.

Si este año en vez de una vacation toca una staycation tómatelo con humor y mira el lado positivo de poder disfrutar de unas vacaciones diferentes, económicas e igualmente divertidas. ¡Es todo cuestión de perspectiva!