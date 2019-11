La Guerra de las Galaxias Jedi Fallen Order ya está disponible en todo el mundo para Xbox One, PlayStation 4 y Origin para PC y Steam. Además, también se ha anunciado que la Guerra de las Galaxias Jedi Fallen Order está disponible en la Tienda de juegos Epic Games, ampliando el número de opciones que tienen los jugadores para que puedan entrar en la aventura de la nueva Guerra de las Galaxias.

“Trabajar en Star Wars Jedi: Fallen Order ha sido un sueño hecho realidad, tanto para mí como para la mayoría de la gente del equipo”, comentó Stig Asmussen, Game Director en el Respawn Entertainment. “No podríamos estar más emocionados de poder finalmente mostrar el juego a los fans de todo el mundo, dándoles la oportunidad de vivir la última fantasía de convertirse en Jedi. Hemos creado un nuevo equipo compuesto por expertos en acción de aventura, con el objetivo de crear esta experiencia, y hemos trabajado codo con codo con LucasFilm durante todo el desarrollo para ofrecer una historia auténtica, un elenco de personajes, y experiencia de juego únicas que formarán parte de la galaxia Star Wars”.

En Star Wars Jedi, Fallen Order, los jugadores asumirán el papel de Cal Kestis, un ex Padawan que vive escondido después de que los Jedi hayan sido prácticamente exterminados tras la ejecución de la Orden 66 por The Emperor. Cuando está obligado a huir, Cal es recibido por sus compañeros Cere Junda, un ex Jedi Knight interpretado por Debra Wilson y Greez, el mayor piloto de Latero con la voz de Daniel Roebuck. que vuela en el barco de la tripulación conocido como Stinger Mantis. BD-1, el fiel droide de Cal, tan encantador como útil, ayudará a los jugadores a navegar y explorar varios planetas, incluyendo la tierra de Wookiee, Kashyyyk, y el nunca antes visto planeta Zeffo. Cal y sus compañeros intentarán ponerse un paso por delante del Imperio y de su nuevo enemigo, la Inquisición de la Second Sister, mientras descubren un antiguo misterio que ayudará a reconstruir la Orden Jedi.

En una época cada vez más peligrosa para los Jedi, los jugadores vivirán el viaje de Cal desde un joven Padwan hasta un verdadero Jedi Knight. Las habilidades del sable láser de Cal y la fuerza ocupan el centro del escenario en un combate dinámico en la Guerra de las Galaxias Jedi Fallen Order. Cada batalla es única y los jugadores tendrán la oportunidad de enfrentar a una serie de enemigos, desde criaturas y droides hasta Stormtroopers y Purge Troopers de la elite a enfrentamientos con AT-STs y poderosos jefes. A lo largo de su misión, Cal fortalecerá su relación con la fuerza, aprendiendo nuevas habilidades poderosas que serán cruciales en el combate, además de cruzar y abrir nuevos caminos lejos de fantásticos y peligrosos lugares.

Star Wars Jedi: Fallen Order está ahora disponible para descargar digital y en las tiendas para Xbox One, PlayStation 4 y Origin para PC en Steam y Epic Game Store. Los suscriptores de Origin Access Premier tendrán acceso completo a Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition mientras sean suscriptores.