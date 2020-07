Varias aplicaciones han caído esta mañana en el sistema operativo de los iPhone y los iPad. Según the Verge, el problema estará relacionado con las cuentas de Facebook.

Los usuarios de aplicaciones como Spotify, Pinterest o Waze no pudieron abrirlas en los dispositivos iOS (iPhone e iPad) durante la mañana de este viernes, según los informes facilitados por Downdetector. Además de estos apps, que aparecieron con una alerta roja, TikTok y Tinder (y otros) estuvieron fallando en algunos dispositivos y aparecieron en el Downdetector a naranja. Sin embargo, el problema parece haberse resuelto entre tanto, tal y como se observa en la nota del volumen de quejas.

Según The Verge, la anomalía fue provocada por un problema relacionado con las cuentas de Facebook, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las empresas. En el sistema operativo competidor, el Android, no hay reglas de alteración y las aplicaciones parecen funcionar como de costumbre. En una prueba en un sistema iOS a las 3: 00 p. m., El Observador confirma que pudo volver a acceder a las apps de Spotify y Waze sin problemas, lo que no funcionó a las 12: 50 p. m.

Para los que tienen música descargada en Spotify para escuchar fuera de línea, aparentemente lo han hecho, porque las aplicaciones están funcionando fuera de línea (pero no en línea). Incluso si no accede a las apps a través de Facebook, el sistema operativo de su smartphone podría haber sido afectado también por este fallo informático. La red social dirigida por Mark Zuckerberg aún no se ha pronunciado.

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest 🔥 @fb_engineering — Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020

Durante la mañana, Facebook anunció en la plataforma que ha estado dirigiendo a programadores que su software SKD iOS estaba en problemas, pero que la empresa ya estaba investigando el origen. El error identificado por la red social estaba haciendo que las aplicaciones se apagaran.

No es la primera vez que esto sucede con el sistema SDK — la herramienta que permite a los desarrolladores móviles de aplicaciones de apps integrar el acceso a través de Facebook. El 6 de mayo, otras aplicaciones tuvieron el mismo tipo de problemas.

[ACTUALIZANDO]