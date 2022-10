SOSPECHOSA DECISIÓN JUDICIAL CONTRA LIBERTAD DE OPINIÓN

By

Sala aprueba reclamo de Gorriti contra periodista Jenny Zuñiga Mourao, ordena reabrir querella porque Gorriti considera que criticar sus donaciones es difamación.

Siguen los escándalos que remecen los cimientos del Palacio de Justicia. La Séptima Sala Penal Liquidadora de Lima, revocó la sentencia absolutoria a la periodista de investigación Jenny Zúñiga, que había sido querellada por el oenegista Gorriti.

1. La pregunta que se hace el gremio periodístico, es a qué se debe el apoyo de los jueces a la posición del director de IDL-Reporteros, a quien se le criticó sus donaciones citando fuentes oficiales- que estas opiniones considera difamación- , para que ahora salga y señale que se debe demostrar que estuvieron bien citas? Qué los hizo cambiar a los jueces? Porque ahora dentro de sus argumentos de revocatoria ataca la labor de la periodista, Jenny Zuñiga, consagrado en la Constitución la libertad de opinión, peor aún restando credibilidad a la labor de investigación que realizó previo informe del excongresista Francisco Diez Canseco Támara?



2. A pesar que el juzgado determinó en primera instancia que no había motivo para sentenciar?

La abogada defensora, Elen Pravia Arias, manifiesta que «Hará valer su derecho discrecionalidad basado en la libertad de opinión con pruebas compulsadas de la periodista».

3.Los periodistas unidos daremos lucha por libertad de expresión, nuestra colega Jenny Zuñiga, no está sola. Desde pysnnoticias expresamos nuestro profundo rechazo y desacuerdo ante la sospechosa decisión judicial. Me jode la estrategia ridícula del intocable Gustavo Gorriti, que amenaza a colegas para que no metan sus narices en los cuestionados fondos de IDL-Reporteros, por considerarlas difamatorias?

Acaso, Gorriti no se aprovecho de la libertad de opinión para atacar todos los días a Alan García y construir una imagen de él como corrupto”? Luis González Posada lo nombró a Gorriti como uno de los líderes de esa presunta campaña. Porqué no lo enjuicia al cabezón o a Francisco Diez Canseco Tavara que fue el primero en dar a conocer las sumas millonarias que recibían las ONGs?

4. No sé si llamar al sumo pontífice de IDL- Reporteros, Gustavo Gorriti, «decepción» o «vergüenza de periodista (alternativo). Para mí representa ambos calificativos. Me hago cargo de no saber de qué esta hecho, quién lo apadrina o a qué ideología representa?

El inmaculado Gustavo Gorriti, se cree el único periodista que se enfrentó al «chino» Fujimori cuando estaba en el poder? Pero, dirigió IPYS cuando recibió «donaciones» de Odebrecht para premiar a periodistas? Los periodistas necesitan donaciones de empresas privadas a cambio de qué?

Dónde está la solidez de Gustavo Gorriti si durante este último año y medio IDL- Reporteros se ha rehusado de todas las maneras a investigar a la mafia de Pedro Castillo y más bien a atacado los que sí lo hacen como la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.