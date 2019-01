Days Gone, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 o Kingdom Hearts III son sólo algunos de los juegos de camino a PlayStation 4 en un futuro próximo, de los estudios internos, pero también de los llamados third parties.

Es precisamente para presentar estas nuevas experiencias que Sony compartió un nuevo trailer con poco más de dos minutos, y donde pueden ver mucho de lo que van a jugar en los próximos tiempos.

La parte más interesante es que el vídeo incluye algunos juegos muy adelantados, pero que todavía no tienen fecha, ni siquiera una ventana de lanzamiento asociada. Casos como Death Stranding, el nuevo de Hideo Kojima, o incluso The Last of Us Part II, el próximo de Naughty Dog, que tiene honores de cierre del montaje.