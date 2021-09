UN “EKEKO” CON SOMBRERO LUMINOSO CON UNA LLUVIA DE MILLONES. ¿Acaso un cambio de Constitución garantiza que haya una mejora en la situación de la población? Comunistas están tratando de replicar las condiciones de otros países que instalaron una Asamblea Constituyente, con una Carta Magna Idealizada a sus propias expectativas.

“SOMBRERO LUMINOSO” Guerra! por Asamblea Constituyente

Plan: CONSEGUIR MÁS DE 200 MIL FIRMAS EN LAS ZONAS ALTIPLÁNICAS DEL PERÚ.

Es verdad que el cambio de la Carta Magna de 1993 fue una de las promesas de Pedro Castillo – sombrero luminoso y compañía durante toda la campaña electoral. Que los “electarados”, votaron Pedro Castillo 50.1% en segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, también es cierto, que hoy el barco está a la deriva, sin rumbo por su incapacidad de gestión, no está preparado para gobernar, nombrar a impresentables como funcionarios y en solo 45 días han hundido la economía peruana, todo el esfuerzo de casi 30 años de todos los peruanos?

En esta línea ¿Se aprovechan del hambre y la necesidad con bono Yanapay Perú que será entregado a 13 millones de personas, especialmente de la zona central de la Sierra? Guillermo Bermejo y Dina Boluarte, no se quedan callados lo dicen abiertamente, hace poco el congresista de la República, Guillermo Bermejo, llegó a la ciudad de Puno, para reunirse con militantes de Perú Libre, a fin de recolectar firmas y respaldar la campaña para convocar a un referéndum por una Asamblea Constituyente que se encargue de realizar una nueva carta magna.

“Aquí lo que prima es el grado de prioridad que le pone el Gobierno al tema porque si el Gobierno sostiene que hay que consultar a la población la propuesta de una Asamblea Constituyente, mucha de la gente cuando tenga la papeleta al frente pueda haber grandes incentivos- como el bono YANAPAY PERU- para votar por el sí, como ocurrió en varios casos”.

La vicepresidente de la Republica, y titular del Midis, DIna Boluarte, de las misma forma señaló a la prensa que se sigue trabajando en la recolección de firmas para convocar a un referéndum, con el objetivo de conseguir implementar la Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Constitución.

“Aun cuando seguramente el Congreso también tiene las facultades, pero el Congreso qué tiempo tiene con esta Constitución y no ha hecho ningún cambio que valga la pena para el cambio de las necesidades del país”.

Debemos recordar, que pasado 10 de septiembre miembros de la agrupación Perú Libre, con la iniciativa del legislador Alex Flores Ramírez, presentaron un proyecto de ley incluir la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución Política, con el objetivo de convocar a un referéndum. Que de acuerdo, a la propuesta congresal 174/2021-CR, se plantea transformar el artículo 206 de la actual Constitución para incorporar la mencionada figura:

“La iniciativa de reforma total constitucional corresponde a la Asamblea Constituyente, la misma que es convocada por referéndum. La Asamblea Constituyente elabora y aprueba una nueva Constitución, que es ratificada mediante referéndum”.

También se agrega una cuarta disposición transitoria especial: “Aprobada la reforma constitucional, el presidente de la República convoca a referéndum para consultar a la población la convocatoria de la Asamblea Constituyente”.

Nos hemos preguntado ¿Cuánto tardan los gobiernos populistas como Venezuela, Bolivia, Ecuador en convocar una Asamblea Constituyente? Seguro que no, primero la propuesta de una Asamblea Constituyente desde el Congreso de la Republica, no es una novedad-el año pasado se presentaron proyectos que tenían como objetivo su convocatoria. Pese a esto, un cambio de constitución no garantiza “que haya una mejora en la situación de la población”: ES UNA CARTA AL AIRE.

El politólogo Fernando Tincopa, especialista del Centro Wiñaq, afirma sobre el tema, “Quizás la diferencia más importante sea el poder que pueda instrumentalizar el nuevo Gobierno para llevar a cabo sus fines en ese sentido, y creo que hay dos caminos que no sé si son contradictorios o complementarios que Perú Libre está siguiendo: por un lado, la recolección de firmas y, por otro lado, acaban de presentar un proyecto de ley para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución“, indicó.

Según el especialista-en una entrevista con RPP- consideró que “a partir de ahora comienza una disputa interesante en función a los intereses prioritarios del Gobierno, que es cambiar la Constitución”. Al respecto, señaló que el gobierno está tratando de seguir el camino de otros países de la región que ya lo han hecho, “aunque sin saber el cómo”.

¿A estas alturas el tema es prioritario para la población? Aun cuando no sea un tema prioritario, no es un tema que desmoviliza; es decir, la gente podría votar a favor de la Constituyente, incluso aun cuando no es un tema prioritario, si el Gobierno de sombreo luminoso se lo pone sobre la mesa, y ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es que muchas de las ideas de una Constitución idealizada se convierten en un “ekeko”, porque todo el mundo le adjunta sus propias expectativas y probablemente no sea así.

A COMERRRRRR…..