Solicitudes de prestaciones por desempleo: Las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos subieron la semana pasada a 229.000, cuatro mil más que en el período anterior, indicó hoy el Departamento del Trabajo.

En la semana que terminó el 13 de mayo, 1.794.000 personas recibieron este beneficio, 5.000 menos que la semana anterior. El porcentaje de parados con derecho a prestación es del 1,2% de la población activa, el mismo nivel que la semana anterior.

La tasa de paro en abril fue del 3,4%, una décima menos que en marzo, según el Departamento de Trabajo.. Estas cifras contrastan con las del momento más grave de la pandemia de covid-19, cuando en la última semana de marzo de 2020 se registraron 6,8 millones de solicitudes de prestaciones por desempleo.

