SOLICITAN INTERVENCIÓN DIPLOMÁTICA PARA ATENDER CRISIS MIGRATORIA

Vicepresidente del Parlamento Andino Juan Carlos Ramírez, sostuvo que el Perú se está haciendo cargo de extranjeros en la frontera cuando sus embajadas los deberían atender.

El vicepresidente del Parlamento Andino Juan Carlos Ramírez, consideró que las embajadas y representaciones consulares deben intervenir y atender directamente a sus ciudadanos que permanecen en la frontera entre las ciudades de Tacna y Arica.

Manifestó que actualmente nuestro país se hace cargo de ciudadanos venezolanos, haitianos y colombianos que se encuentran en la frontera cuando lo deberían hacer sus respectivas embajadas.

Ramírez sostuvo que lamentablemente lo que estamos viviendo es un efecto no es una causa y debería solucionarse a la brevedad posible para no exponer a más personas que llevan semanas en total desamparo.

Agregó que un empadronamiento de todos estos hombres, mujeres y niños es básico porque con esa información sus embajadas deberían a empezar a hacerse cargo de sus compatriotas.

“Lamentablemente no se ve la intervención de las autoridades diplomáticas quienes ya se debieron anticipar necesaria y obligatoriamente a esta situación”, agregó.

Como se sabe, esta crisis migratoria ha estado impulsada por la salida de miles de venezolanos hacia distintos puntos de la región debido al colapso económico y social del régimen del actual mandatario Nicolás Maduro.