Up Next

Después de dividir un documento en www.sodapdf.com/es/dividir-pdf/ obtendrás un nuevo archivo en el mismo formato. Aunque se haya utilizado la herramienta de dividir PDF, no significa que haya perdido sus propiedades, como el formato, contenido, imágenes y demás.

En www.sodapdf.com/es/dividir-pdf/ encontrarás una herramienta para dividir archivos PDF, la cual permite la separación de un documento en varios archivos diferentes. Sólo es necesario eliminar páginas específicas que no necesites en el documento, o bien, puedes extraer las páginas deseadas para crear un nuevo archivo PDF.

Los documentos PDF podrían provocar inconvenientes, y es que no permiten la edición, división o conversión por sí mismos, sino que requieren de herramientas anexas para realizar muchas de las acciones necesarias en diferentes ámbitos de trabajo.

By