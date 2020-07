Contra su propia familia, La Sobrina del presidente de los Estados Unidos, Mary Trump, logró publicar su libro “too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”, en portugués, “demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del Mundo”, donde revela detalles sórdidos sobre la infancia en la que Donald Trump creció.

La sobrina del líder de los Estados Unidos afirma que le pagó a alguien para que le hiciera los exámenes de acceso a la universidad, y que su familia sufrió de abuso emocional por parte del padre de Trump, llamándolo “sociópata”. Así que Donald Trump habrá desarrollado un comportamiento fuera de lo normal.

Mary Trump hizo más revelaciones sobre el oscuro pasado del tipo, envueltas en mentiras y traumas.

A pesar de que el libre está en pre-venta, actualmente se encuentra en la cima de los más vendidos de Amazon.