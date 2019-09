Buenos tiempos crean idiotas, idiotas crean malos tiempos… Malos tiempos crean hombres fuertes, hombres fuertes crean buenos tiempos…

Mi generación está maldita y ya no hay mundo al que hacerle ver que cada vez más esto se acaba.

Hace poco habló una chica en la ONU. No digo que no me importe, pero francamente lo veo como propaganda. Hay cosas que al final terminan resultando obvias que al profundizar lo único bueno que se hace es pasar el rato, pues aún cuando de cuanto absurdo se trate, siempre habrá alguien dispuesto a defender la propaganda que se hace y si no, pues que la gente aplauda ¡Bravo! Después de todo, cualquiera pude ser crítico. Incluso yo, que muy cuerdo no estoy.

Cargamos con el peso de ustedes, los antiguos, ancianos o mejor dicho “gente a la que debemos respeto por se nuestros padres, abuelos, tíos y un largo etcétera”. El respeto no se impone, se gana. Al decir “cargamos con el peso” me refiero a toda la porquería que heredamos de ustedes, no niego que hubo un avance tecnológico importante y que en los últimos 50 años se ha avanzado más que en los mil años de la Edad Oscura (mal llamada así a la Edad Media), pero han depositado su odio y su avaricia en el mundo, lo han corrompido de tal manera que no es posible volver atrás.

Esto no es una nota de prensa, mucho menos algo que esté “políticamente correcto” si estoy moderado al escribir aquí es por el aprecio que le tengo al director de PYSN y a mis lectores, pero incluso ellos deben saber, que no hay forma más directa de decir las cosas que diciendo: “Mierda, estamos matando al planeta”.

Mi generación está maldita, pero no necesariamente porque seamos los idiotas.