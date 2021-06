El denunciante considera que el presidente estadounidense estaba “profundamente involucrado” en el escándalo de espiar a Merkel y otros políticos europeos cuando era la mano derecha de Obama.

Edward Snowden entiende que el presidente estadounidense Joe Biden está “bien preparado para responder” sobre el escándalo de espionaje en Europa, en el que los servicios secretos daneses supuestamente han ayudado a los Estados Unidos a espiar a la canciller alemana Angela Merkel y a otros políticos europeos.

En un comunicado en Twitter, el denunciante que hace ocho años reveló detalles sobre el sistema de vigilancia del secreto estadounidense, afirma que Biden estaba vinculado a esta acción de espionaje cuando era vicepresidente de Barack Obama.

“Biden está bien preparado para responder por esto cuando pronto visite Europa, ya que, por supuesto, al principio estaba profundamente involucrado en este escándalo”, escribió Snowden.

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.

There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8

— Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021