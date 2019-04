Skype Dobles Llamada de Grupo Límite a 50, Alcanza FaceTime Max de 32

paso mucho de mi día en las reuniones, la mayoría de la gente ni siquiera se molestan con un video que está siendo activado. No puedo ver cómo útil 32 personas son al mismo tiempo.. vamos a solo 50…

Sólo porque puede, no significa que usted debe. Llamadas de Video con 50 personas? Suena como un desastre para mí.

50 personas Sólo Parece demasiado complicado y no estoy seguro de cómo usted podría incluso tener un práctico reunión/debate con que muchas de las personas involucradas. Tengo curiosidad, ¿cuántas empresas/organizaciones, etc. incluso podría ser que desee tomar ventaja de 50 participantes.

Lo que realmente importa es qué tan estable es, y funciona bastante bien muy poco de los problemas, si los hubiere. Compartir la pantalla de las grandes obras, lo cual es bueno porque siempre hay alguien que la exhibición de diapositivas.



Estos son puntos válidos. Tal vez no se trata de la cantidad real de personas que participan, pero la estabilidad real/fluidez utilizando una función como esta. Si es engorroso, entonces nadie va a usarlo. Yo no puedo decir nada negativo acerca de una función como esta, porque yo no he experimentado, parece que sería poco intuitivo con que muchas de las personas involucradas.