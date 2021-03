Entrevista por Juan Cruz Castiñeiras

La licenciada Sitza Romero Peralta es una joven profesional que tiene experiencia de trabajar en la gestión pública y en la empresa privada. Proviene de una familia arequipeña relacionada con la política ya que su abuelo fue, junto a Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los fundadores del APRA. También su hermano Yamel Romero fue Alcalde Provincial de Arequipa y actualmente integra el grupo de profesionales que elaboraron el plan de gobierno.

Romero que postula con el número 2 al Parlamento Andino busca una de las cinco bancas peruanas en dicho organismo supra estatal. Las elecciones en la República del Perú serán el domingo 11 de abril donde se elegirán al Presidente, los dos Vicepresidentes, a los 130 Congresistas y a los 5 miembros del Parlamento Andino. A continuación las declaraciones de la candidata:

Hace poco estuvo de campaña en el sur del país, ¿Qué nos puede decir de la aceptación de las propuestas de Renovación Popular en dicha zona?

Efectivamente, he visitado varias ciudades importantes del sur del país como Ilo, Moquegua, Arequipa, Cusco y Tacna donde la población ha manifestado el respaldo a nuestro candidato presidencial Rafael López Aliaga, en unos días más iré al norte del Perú a hacer campaña y a comentar nuestras propuestas. Tengo la fe de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) nos permitirá seguir en carrera. Rafael López Aliaga será nuestro próximo Presidente ya que estamos primeros aunque las encuestas nos ubican en tercer lugar.

¿A qué piensa que se debe el crecimiento de las candidaturas de Renovación Popular?

Porque tenemos propuestas claras y somos un equipo con grandes profesionales. Defendemos la vida desde la concepción y combatimos firmemente la corrupción en mi país. Mí país necesita un cambio urgente para reactivar la economía para lograr el desarrollo y la producción.

¿Cuál es la importancia que debe tener Perú en la Comunidad Andina?

Nosotros tenemos problemas comunes y debemos buscar soluciones comunes. Tenemos al momento problemas a resolver como la adquisición de las vacunas. Somos 111 millones de habitantes en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el único país que no tiene vacunas es mi país. Debemos trabajar por el bien de mí país, se debe permitir la adquisición por parte de la empresa privada de las vacunas y se debe generar mecanismos solidarios. Si no resolvemos el tema de la vacunación la reactivación económica no será posible. Este es hoy el mayor problema que tenemos. A esta crisis regional debemos combatirla con una estrategia regional. Debemos potenciar los convenios bilaterales en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas por ejemplo. Tenemos un gran trabajo en el Parlamento Andino y estamos dispuestos a trabajar por la integración andina.

¿Qué nos puede decir del compromiso cívico y de la frase que los políticos no representan a la población?

Decir no me representa demuestra que la ciudadanía no conoce a los candidatos, debemos darnos el trabajo de leer las hojas de vida, escuchar los debates y analizar a los candidatos. Rafael López Aliaga tiene 35 propuestas para los 100 primeros días de gobierno. Es necesario que todos los votantes sepan la trayectoria de los candidatos que tiene Renovación Popular, todos los candidatos son personas honestas que se han dedicado a temas que son importantes para el manejo de un país. Los candidatos tienen experiencia en la gestión privada y en la administración pública y van a hacer un buen trabajo acompañando, por supuesto, a nuestro Jefe de Estado, a nuestro Presidente que va a ser Rafael López Aliaga. Tenemos especialistas en distintas áreas para buscar la reactivación económica en el menor tiempo posible. Tenemos que fortalecer el tema turístico ya que ese sector es multidisciplinario y muchas familias viven de él. Es una tristeza ver como muchos negocios están quebrando, vamos a reactivar la economía en el menor tiempo posible para el bien de nuestra Patria.