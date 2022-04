¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

SITIOS WEB para Aprender INGLÉS GRATIS! – Al saber que la búsqueda de sitios web gratis para aprender inglés en casa es constante, en el Programa de Inglés y Alfabetización para Adultos de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde los adultos trabajan en habilidades básicas de Inglés y alfabetización, a menudo se nos piden recomendaciones de sitios web para aprender inglés en casa. A continuación encontrará recursos en línea—algunos con un enfoque en la escucha, algunos en el vocabulario, otros en la gramática, y algunos con una gama de actividades. Feliz aprendizaje!

¿Cuál es el mejor sitio web para aprender inglés gratis? ¿Cómo puedo aprender inglés en casa gratis?

¿Dónde puedo aprender inglés rápido y fácil?

Sitios web para aprender inglés gratis

Este es un sitio web para niños, pero ¿Quién dice que los adultos no pueden usarlo también? El sitio incluye juegos educativos organizados por nivel de grado, del 1º al 5º, y es particularmente bueno para la ortografía y la fonética. Hay juegos para practicar vocales, letras mayúsculas y minúsculas, palabras Dolch sight, sinónimos y antónimos y más.

Actividades para Estudiantes de ESL

Práctica de gramática y vocabulario para todos los niveles, incluyendo muchos cuestionarios bilingües para principiantes. También incluye un enlace para los maestros, con preguntas de conversación, juegos y muchas otras ideas para poner en práctica en el aula.

Incluye videos

Una serie de actividades maravillosas para la práctica, algunas relacionadas con eventos actuales. Incluye videos, cuestionarios, práctica de vocabulario, expresiones idiomáticas, crucigramas y mucho más, aunque todos con acentos británicos.

Un foro para profesores y estudiantes de ESL de todo el mundo. Incluye cuestionarios, explicaciones gramaticales y foros de discusión para los estudiantes. Para los profesores, incluye ideas de clase sobre todos los temas, así como foros de discusión.

Duolingo

Cursos de inglés gratis para hablantes de Árabe, Chino, Checo, Francés, Alemán, Griego,Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Español, Tailandés,Turco, Ucraniano y Vietnamita. Comience en el nivel básico o tome pruebas para pasar a niveles más altos. Practica el vocabulario y la gramática con lecciones cortas que son como jugar un juego. Tendrás que registrarte con una dirección de correo electrónico o una cuenta de Facebook.

EWE Easy World of English

Un sitio web atractivo y fácil de usar que incluye gramática, pronunciación, práctica de lectura y escucha y un diccionario interactivo de imágenes.

Bits ESL

Audiolibros, reportajes, relatos cortos, canciones y radionovelas. Elija entre velocidades de escucha más rápidas o más lentas y lea junto con los textos de las historias y canciones. Para estudiantes intermedios y avanzados.

GCF Aprender gratis

Con muchos recursos

Un sitio bien diseñado con tutoriales interactivos para todo, desde operar un cajero automático hasta leer etiquetas de alimentos. Este enlace lo llevará a la sección de lectura que también tiene recursos para estudiantes del idioma inglés, incluyendo historias para escuchar y leer, y diccionarios de imágenes.

Guía de Idiomas

Este es un diccionario de imágenes en línea, con todo, desde el alfabeto hasta partes del cuerpo y animales de granja.

Aprender Chocolate

Ejercicios de vocabulario organizados por temas.

Este sitio web incluye cuestionarios de emparejamiento, juegos de palabras, rompecabezas de palabras, proverbios, expresiones de argot, anagramas, un generador de frases aleatorias y otras actividades de aprendizaje de idiomas asistidas por computadora. El sitio también incluye una página especial sobre pronunciación, incluyendo práctica con pares mínimos. No es el sitio web más elegante o más hermoso, pero con mucho que ver y usar y sin publicidad.

Este sitio de Oxford University Press tiene actividades para practicar ortografía, gramática, pronunciación y comprensión auditiva. Un poco difícil de navegar, por lo que es más adecuado para estudiantes avanzados y usuarios de Internet inteligentes.

Este sitio incluye videos con hablantes nativos que explican conceptos clave de lectura como lectura crítica, resumen y escaneo, y habilidades clave para la vida como firmar un contrato de arrendamiento y leer una etiqueta de medicamento. Después de cada video hay un cuestionario de comprensión. Haga clic en las pestañas azules a través de la parte superior de plomo para las lecciones de lectura, escritura, vocabulario y finanzas.

Herramienta valiosa

Una herramienta en línea complementaria de ingles gratis y otros idiomas a la serie de libros de texto de Ventures para practicar vocabulario y gramática en contextos temáticos.

VOA Español

Fuente multimedia de noticias e información para millones de estudiantes de inglés en todo el mundo.

WeSpeak NYC

We Speak NYC (anteriormente We Are New York) es el programa de aprendizaje de Inglés de la Ciudad. Proporciona instrucción centrada en la ciudadanía a través de videos, materiales web e impresos, y clases comunitarias gratuitas en los cinco condados.

Además, para los titulares de tarjetas de NYPL, recuerde que Mango Languages está disponible a través de la Biblioteca. Ofrece clases de ESL para hablantes de Árabe, Cantonés, Mandarín, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués Brasileño, Polaco, Ruso, Español, Turco y Vietnamita. (Los usuarios primerizos deben crear un perfil para poder acceder a los idiomas de Mango.