Sisol Salud apoyan a la estrategia de inmunizaciones contra el COVID-19

Asimismo, para continuar acercando la salud al público en general, esta semana, contamos con los barridos de vacunación en puntos estratégicos: el Jr. de la Unión (cuadra 7), el Mercado Central (en la cuadra 6 del Jr. Ucayali), el Jr. Andahuaylas (cuadra 10), el Jr. Puno con Jr. Ayacucho y Barrio Chino en el Cercado. De igual manera, el Mercado 4 y MegaPlaza en el distrito de Independencia, en el horario de 8:30 a.m. a 6 p.m.

También, en la entrada al emporio comercial de Mesa Redonda, tenemos el vacunatorio de Plaza Gastañeta, en el Jr. Cusco s/n, de 8 a.m. a 6 p.m.

En ese aspecto, nuestros puntos fijos como los vacunatorios del Parque de la Exposición, ubicado en la Av. Paseo de la República (Puerta 5), en Lima; y Flor de Amancaes, en el establecimiento de Sisol Salud en el Rímac, atienden en el horario de 7 a.m. a 7 p.m.

By