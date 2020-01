View this post on Instagram

𝙉𝙀𝙒 💗 i swear this lady in blue dress isn’t Adele at all 👀😂 generally she lost her boobs 🤡 ••• я клянусь, що ця леді в синьому платті не Адель 😍😂 ну по перше вона десь подівала своє достоїнство 🍒😂 ••• #adele #адель #adeleadkins #adelelaurie #adelelaurieblueadkins #adelequeen #adelenew #adele2020 #caribbean #jamescorden #harrystyles