Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos atacaron este jueves con misiles dos bases identificadas como controladas por milicias chiítas.

Esta operación marca la primera acción militar de la presidencia de Joe Biden y surge en respuesta a los ataques dirigidos contra el ejército estadounidense durante las últimas dos semanas.

El lugar no está específicamente relacionado con los ataques con cohetes, pero se cree que es utilizado por milicias chiítas apoyadas por Irán que operan en la región, indica la prensa estadounidense.

Statement from @PentagonPresSec on airstrikes conducted tonight by U.S. military forces against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups in eastern Syria.👇 pic.twitter.com/dMdsMmpuAO

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) February 26, 2021