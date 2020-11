El climaterio está constituido por tres fases: premenopausia, período en que Cuerpo de la mujer se prepara para no ser más fértil, reduciendo la producción hormonal; perimenopausia, período que engloba la premenopausia y el primer año de posmenopausia; y posmenopausia, que se caracteriza por la ausencia absoluta de menstruación por al menos un año.

Este evento está inserido en el climaterio, período de Transición En que la mujer pasa de la fase reproductiva (ciclo menstrual) a la fase de no reproductiva (posmenopáusica). Durante este proceso, hay una disminución en las funciones ováricas, trazando como síntomas de la menopausia ciclos menstruales irregulares y defectos, hasta que cesan por completo.

