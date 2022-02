Sindicatos en pie de lucha contra explotación

Look de la Semana: los excéntricos looks de Rihanna en el embarazo

Tal como lo señala el c. Calderón, en una exposición clasista y de principios, es el momento histórico de tomar decisiones para recuperar el tiempo perdido sin ambiciones de riqueza de poder personal, sin pensar en las próximas elecciones regionales y municipales, a las que los militantes puedan participar en alianza estratégica con agrupaciones políticas nacional o regional para implementar el pensamiento aprista que rescate la ética y valores en la gestión pública, reivindicando a la política desterrando la corrupción.

Una apoteósica cita sindical a pocos días de celebrar el «Día de la Fraternidad», con la participación activa de los dirigentes, bases de todas las regiones del país y la c. Nidia Vilchez excandidata a la presidencia, Ángel Sanchez, presidente de la FPP, y etc. Como un justo homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, con la finalidad de asumir las «enseñanzas, influencia y ejemplo» y retomar las banderas de los trabajadores como Derechos Laborales con Justicia Social.

Los verdaderos apristas jamás pueden por un instante olvidar las enseñanzas del Jefe y fundador del APRA. En esta hora difícil que atraviesa el país, bajo la propuesta de la Secretaría Nacional de Sindicatos y Trabajadores que dirige el c. Eleodoro Calderón Zegarra del Partido Aprista, se realizó hoy sábado 19 desde las 09:00 am la esperada Asamblea Nacional de Sindicalistas del Frente Único.

