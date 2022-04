SIN SOMBRERO Y SIN COJONES

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Se ve la mano del G2 cubano en la asonada callejera? Porqué el pobre diablo en la oscuridad de la noche decreta para Lima y Callao orden de inmovilidad?

Ayer mi amigo y colega «Gilberto», llega con la lengua afuera a la cafetería del CC Risso y me dice vamos a un lugar más «caleta» la firme viene un turba «empinchada» y todo puede pasar. LA VIOLENCIA EN PROTESTAS DESBORDA AL GOBIERNO Y LA POBLACION HOY EXIGE RENUNCIA DE CASTILLO».

«Ya nuestro país no está para un muerto más – van 5 muertos por manifestaciones-, 34 carreteras tomadas, quemas de casetas de peajes, ataques a vehículos que no acatan paro, etc. lamentable panorama en todo el país sin exageración. No se puede calcular el desborde popular que vive nuestra patria producto de la indignación por la inacción del gobierno ante una crisis que esta golpeando a los más pobres.

Lo más «cojonudo» que enoja a la población es que los miserables congresistas hacen el ridículo y pierden el tiempo invitando al presidente a la sede congresal -hoy a las 3:00 pm – para buscar solución conjunta??? Son unos idiotas, el presidente Castillo se va a victimizar y les va enrostrar «ustedes no me dejan gobernar».

«Si en sólo ocho meses de gobierno Pedro Castillo viene destruyendo el país, quiere decir que en cinco años seremos otra Cuba castrista? Un gobierno totalitario como el de Maduro? Hambreador como Ortega? Tal vez cutrero como el de Evo Morales? Y porqué no corrupto como el de Lula?

Esta de más decir que el pueblo se muere de hambre por la escasez y alza de precios de productos de primera necesidad, pero Castillo prefiere » huevear» inaugurando mini obras construidas por sus predecesores, haciendo el ridículo y estupideces, antes que solucionar los conflictos sociales que sacuden al país, convertido en un polvorín.

1.Dónde quedó «sombrero luminoso» el presidente que dijo «no más pobres en un país rico»? El inepto Pedro Castillo, no es el líder, ni sindicalista, ni rondero, ni » prosor» que dijo ser. Resultó un farsante, títere de Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, el verdadero poder en la sombra.

2.Un temeroso ignorante, que se «orina» en momentos que la patria demanda ser atendida y tomar decisiones firmes. Pero como pedir peras al olmo? Cuando el «pobre diablo» desconoce lo que es gestión pública, micro y macro economía, sociología, lógica. Lo único que sabe es la violencia comunista?

3.Ayer Lima, parecía un «5 de febrero de 1975», durante el paro de 48 horas convocado por el gremio de transportistas, principalmente de taxis y colectivos informales, se vivió un verdadero caos, violencia y inseguridad: saqueos, quemas de llantas, bloqueó de vías principales, enfrentamientos con la «tombería», con lamentables resultados, heridos y detenidos.

4.A las desdichadas declaraciones de Castillo (dirigentes comprados…) del premier Torres(si sube el pollo, coman pescado) agregamos la de Cerrón «La única solución permanente y pacífica para el país es una Asamblea Constituyente, donde las clases sociales lleguen a un consenso, terminen los abusos y la discriminación. Lo alertamos: ¡Si en el país no hay cambio de Constitución, no hay cambio de nada!.

Cuál debe ser el mensaje de los 33 millones de peruanos «No se pase, presidente no joda, RENUNCIE POR DIGNIDAD ANTES QUE AUMENTE VERTIGINOSAMENTE EL NUMERO DE MUERTOS Y NI VAYAMOS A LA M…»