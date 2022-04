SIN PRENSA LIBRE NO HAY DEMOCRACIA

Gobierno de Castillo nace del pueblo que no quería a Keiko.

DERECHO A LA INFORMACIÓN – El recibir información es uno de los derechos fundamentales del ser humano y que el ciudadano puede exigir que las noticias publicadas por los medios sean veraces y las opiniones, honestas y libres de presiones provenientes del sector público o del privado.El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista.

CUARTO PODER – Se trata sólo de una expresión tradicional… La prensa formula juicios de valor, pero no produce veredictos ni debe ocupar el lugar de un poder del Estado. Para desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esta participación será imposible si los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que necesitan, y que debe ser prestada por los medios de comunicación… Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural, como la escuela. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes.

PERIODISMO INVESTIGACIÓN – Esta rama del periodismo supone el empleo de los métodos y técnicas propias de la investigación social. No es cuestión de rasguñar la superficie de los sucesos y concluir. El legítimo periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de informaciones y opiniones, y es incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posición a priori o por intereses particulares. La investigación es una herramienta legítima del trabajo periodístico, pero debe realizarse dentro de los límites de la constitución, de la ley y del respeto a la dignidad humana. Como cuestión de principio, un periodista de investigación que haga declaraciones falsas sobre su identidad o la identidad de la publicación a la que él representa es culpable de tener una conducta incompatible con la dignidad y el papel de la prensa. La investigación secreta sólo se puede justificar en casos excepcionales, si trae a luz información de especial interés público, que no se podría obtener por otros medios.

INTERÉS PÚBLICO– En relación a temas como intimidad/privacidad, grabaciones clandestinas, simulaciones/subterfugios u hostigamiento, se producen situaciones excepcionales, que pueden ser cubiertas por la prensa invocando el interés de la opinión pública, sólo en caso de: a) descubrir o exponer un delito o una falta grave; b) proteger la salud pública y la seguridad; c) prevenir que la ciudadanía sea engañada por alguna declaración o acción de un individuo o una organización.

La libertad de expresión en el Perú se ha abierto paso y lo sigue haciendo por las luchas de los propios periodistas independientes no comprometidos con el poder. A pesar que este gobierno comunista persigue, denuncia y amenaza a periodistas que le son incómodos que cumplen su labor con veracidad y objetividad.

¿Siempre fue así o ahora los propietarios se han trastocado? Este es un hecho que desde los últimos 40 años las relaciones entre el poder y los propietarios de los medios de comunicación han sido «amores cremastísticos o políticos» y que el periodismo resultante se ha caracterizado por una ausencia de espíritu crítico, por un pobre análisis de fondo y por «maquillar» al gobierno o líderes de opinión y de manera ocasional decir la verdad tal como es ha la sociedad civil en su conjunto. Hasta la fecha, esto es evidente y no hay que cerrar los ojos.

Entonces: ¿cómo se forma la opinión pública o cómo se preserva la memoria histórica, si son especialmente la propia prensa la causa directa de la falta de tal estímulo y escaso desarrollo? Los medios de comunicación son la expresión deformada de una «realidad» representada. Espacios a priori en blanco, en ellos no se proyectan, ni se tocan corrupciones o abusos de poder, que se desarrollan en nuestra sociedad, y sobre todo ocultando lo que acontece, de lo que se quiere provocar o legitimar en el Ejecutivo o Legislativo: una nueva amenaza contra los periodistas.

Hoy la función de la prensa es política y crematística, es un hecho contundente: no existe objetividad ni mucho menos imparcialidad ¿Me pueden decir un solo medio que no cumpla este requisito? ¿Dónde esta la objetividad? En la torta publicitaria? Muchos colegas tienen sus propias conclusiones y como siempre, cada cual ve las cosas de acuerdo al tamaño de su nariz.

El 15 de diciembre del 2013 en mi columna de opinión de Pysnnoticias «Sobre los limites que el gobierno de Ollanta quería poner a Libertad de prensa» decía, que la tarea primordial del periodismo moderno es escudriñar a los gobiernos, informar, interpretar y guiar a la sociedad de la que es parte, pero nada más lejano de la realidad, ya que ello no es sino la superficie de una profunda y por demás compleja relación social en la que los medios de comunicación tienen el doble papel de ser unidades de producción y reproductores de la ideología imperante.

