Silva: MTC profundiza reforma de transporte y nuevos proyectos

Up Next

Finalmente, Silva aclaró que el MTC no ha prorrogado permisos a los transportistas por diez años e hizo una exhortación a las fuerzas políticas, a la población y a los medios de comunicación para trabajar juntos por la mejora del transporte en el país.

Por otro lado, dijo que el MTC trabaja para afianzar la reforma del transporte y explicó que el empadronamiento de los autos colectivos que se ha iniciado tiene el objetivo de realizar un diagnóstico y no significa que se dé carta blanca a los transportistas porque estos tienen que cumplir los requisitos que fije el reglamento para poder operar.

By