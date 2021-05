Candidato Pedro Castillo, lanza fuertes ataques contra la prensa, vuelve a su discurso de odio, señala que se mantiene su plan original, que no a firmado ninguna hoja de ruta ni nada por el estilo. Amenaza con divulgar en su momento “cuanto ganan algunos periodistas de TV y quien les paga”, se basa en algunos informes que acaban de llegar a sus manos y que explican el “terruqueo” del que ha sido objeto? Que es necesario que se informe de donde provienen las referidas informaciones de cara a la segunda vuelta? dijo en un mitin en Huamanga, Ayacucho.

¿Un intento de acallar a la prensa libre? ¿Por qué no dice los nombres si los tiene y de dónde llega la plata? EN VEZ DE AMENAZAR A LA PRENSA INDEPENDIENTE PORQUE NO DICE QUIÉN FINANCIA SU MILLONARIA CAMPAÑA ELECTORAL? El narcotráfico? Movadef? Nicolás Maduro? El “Foro de Sao Paulo? Una bolsa millonaria de gobernadores denunciados por actos de corrupción? No se muerda la lengua, hable claro y sin rodeos.

¿Este es el presidente que quieren los peruanos que no garantiza la libertad de expresión? La prensa ordinariamente informa, es fuente de noticia; pero también suele hacer noticia cuando son reconocidos y premiados por su buen hacer o criticados por su mal proceder. Sin embargo hay otro escenario en el que son cuestionados públicamente por los gobiernos y políticos que consideran que la labor fiscalizadora de los medios de comunicación busca desestabilizar su mandato presidencial o su carrera política.

En este escenario de los últimos días llegan las amenazas por parte del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y congresistas electos, que cuestionan el rol fundamental y trascendencia social de la prensa, sin considerar que los medios de comunicación, no son ayayeros de nadie y desde el escenario de la critica política, ayer Pedro Castillo puso en peligro la vida de periodistas que cubrían información en el mitin de Huamanga al acusarlos de que “la prensa corrupta, quiere desestabilizarlo, tratar de mover el piso y terruquearlo.

Si la turba hubiese logrado alcanzar a los periodistas amenazados, hoy los resultados serian lamentables. Los periodistas no nos corremos, ni tememos a las dictaduras ni ha la corrupción, menos a los comunistas, somos vigilantes y fiscalizadores y punto. La “libertad de expresión”, brinda, en definitiva, las herramientas propias para llevar a cabo la fiscalización social y la vigilancia ciudadana del poder, así como el debate plural, todos estos aspectos esenciales en un Estado democrático de Derecho.

Debe entender que la libertad de expresión es un derecho reconocido por la Constitución, así como por los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19º) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13º), las mismas que fijan un amplio marco de protección y que resultan de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano.

Tenemos a una Federación de Periodistas del Perú, Colegio de Periodistas del Perú, Asociación Nacional de Periodistas, y diversas instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos que constantemente vienen promoviendo activamente su vigencia. Una de ellas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han venido precisando sus alcances, promoviendo su protección y celebrando acuerdos y declaraciones sobre Libertad de Expresión.

Que nuestro derecho no se agota en un interés subjetivo de comunicar sin trabas ni censura previa pensamientos, opiniones y hechos o de acceder a informaciones y conocer opiniones, ideas o puntos de vista ajenos, sino que además cuenta con una trascendencia objetiva o institucional vinculada al funcionamiento del sistema democrático. Así desde su dimensión institucional, la libertad de expresión contribuye a la transparencia, a la participación informada y racional de las personas en los asuntos públicos, y a la rendición de cuentas (“accountability”).

Entienda de una vez, sin libertad de expresión no existe democracia, que para lograr un desarrollo democrático participativo y estable, no solamente son necesarias una serie de elecciones, sino también que se desarrollen otros elementos propios de las sociedades democráticas, como son el respeto y reconocimiento de los derechos humanos; un poder judicial y legislativo independiente y eficaz, un sistema de partidos políticos que faciliten una comunicación fluida entre los ciudadanos y sus líderes, una sociedad civil participativa, y sobre todo una amplia libertad de expresión basada en un libre acceso a la información que asegure la existencia de una ciudadanía bien informada para tomar sus decisiones.

Esto, usted Señor, Pedro Castillo, como Vladimir Cerrón, los cuatro terrucos electos de Perú Libre, los lagartos que se han subido a la combi comunista, lo entienden pero se hacen los “cojudos” ante el pueblo, porque si ganan, sus objetivos son quedarse en el poder como Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales, Nicolás Maduro, etc.