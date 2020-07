Aún no está 100% confirmado pero Sony puede brindar por los jugadores con novedades en agosto.

Sony podría estar planeando una nueva presentación centrada en PlayStation 5. Según la imagen que está circulando por Twitter, la presentación está programada para el 6 de agosto.

Dado que Sony ya ha descubierto los dos modelos de PlayStation 5, se cree que este evento puede centrarse en juegos o, al final, en la revelación del precio de la consola de nueva generación.

Aún no hay nada seguro sobre el evento y la fecha del mes puede ser cambiada a un momento posterior más, por el momento, es lo que tenemos para guiarnos sobre los planes de Sony.

