¿Libertad o comunismo? La Libertad de Pensamiento y Libertad de Expresión es el “opio y el veneno” para ideologías de izquierda radical comunista marxista leninista, chavista y lo está demostrando el partido Perú Libre, AMENAZANDO A PERIODISTAS QUE CUBREN ACTIVIDADES DEL CANDIDATO PEDRO CASTILLO y los califica a todos de corruptos.

Quienes promueven esta LEYENDA NEGRA CONTRA LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE PRENSA favorecen al apetito comunista para instaurar un “gobierno del pueblo” a cargo del ideólogo Vladimir Cerrón, con su “títere”Pedro Castillo, acompañado de caviares, lagartos y camaleones. Suscitan el odio entre supuestas clases antagónicas que desprecian. Ni los rojimios radicales, caviares, obreros y campesinos son todos ángeles, ni tampoco los empresarios, políticos, militares y periodistas son todos demonios. En todos lados hay gente buena y mala. No se hagan palta, ni crean en “santos” o “angelitos”, los comunistas son ateos.

Para hacerse del poder, los comunistas nos dan de beber un veneno puro: el resentimiento por el bienestar del prójimo. En realidad, el empresario es el pequeño panadero de barrio, que se levanta de madrugada para confeccionar el pan francés que acompaña nuestro café o quaker. La mayoría de pequeños empresarios que conforman el “sector privado”: son seres creativos y productivos que contribuyen creando trabajo, mueven el motor del desarrollo con vocación a la creación de riqueza. Lejos de esquilmarnos o explotarnos unos a otros, el mercado libre produce una sana interdependencia.

Dios no lo quiera, pero si nuestra patria cae en manos comunistas pro-terrucos, nos jodemos todos; el panadero, tendero y demás empresarios -sin contar los informales- desaparecerían del mapa en el momento que la propiedad privada quede abolida, pues es el pilar que sostiene a la economía libre. Se desvanecerán los sueños, ahorros y proyectos. Serán siervos, obligados a trabajar en monopolios estatales; sobrevivirán de unas magras raciones dispensadas por el planificador central. Será muy tarde para lamentarse y señalar “Castillo, no me representa”.

Los peruanos somos amantes de la libertad, como casi toda la gente en el mundo entero, a pesar de habernos equivocado en los últimos treinta años a la hora de votar, pero hemos vivido en libertad. No nos hagamos, y cerremos los ojos ante las evidencia, con gobiernos de centro izquierda, Belaúnde, Paniagua, García, Humala y los “lagartos” de PPK, Vizcarra y Sagasti, con incapacidad de gestión, a la hora de la verdad no supieron sostener sus discursos y propuestas -la única excepción fue el 2do gobierno exitoso de Alan Garcia- de una u otra forma convivieron con la corrupción; amenazando a la prensa independiente.

Una vez más estamos al borde del precipicio, nos hemos equivocado al elegir congresistas a terrucos y prontuarios como congresistas ¿Se puede replicar esto en la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? ¿Entre el comunismo y la libertad? No se puede creer en firmas y promesas falsa, que llevan el mismo mensaje SI GANAMOS, NO VAMOS A SOLTAR EL PODER. No es lo mismo VIVIR ESCLAVIZADO EN COMUNISMO o LIBRE EN DEMOCRACIA. Aquí lo se trata es de una elección democráticas donde se dirime con votos y no con balas ni palos, no es una guerra contra los periodistas, sino entre la democracia y el comunismo.

Todos los “lobos” vestidos de ovejas utilizan el mismo discurso NO HABRÁ MÁS POBRES EN UN PAIS RICO o LUCHAREMOS CONTRA LA CORRUPCION; EJEMPLO CUBA Y VENEZUELA. Sin Estado de Derecho, donde se desprecian las garantías a los derechos individuales. Si llegamos al poder, cerraremos el Congreso de la República, promulgaremos una nueva constitución y leyes que darían un barniz legitimador a la represión. Ojo: tanto los caviares, la izquierda extrema como morados y variopintos nos robarían nuestra dignidad y libertad personal. ¡Ellos sí son opresores!

Esta izquierda pro-terruca vilifica a todos los políticos de corruptos, a militares y policías de genocidas. Irónicamente, cualquier acto violento o delictivo es admisible si se comete en nombre del “oprimido”. Sendero luminoso mato a más de 66 mil peruanos, se nutrieron de secuestros, terrorismo, robo, extorsiones y alianzas con narcotraficantes. Además, ¿acaso no prolifera la corrupción en los gobiernos regionales de izquierda y se silencia a los potenciales fiscalizadores? Ningún régimen comunista extirpa la corrupción, la competencia, el odio, la desigualdad y el enriquecimiento ilícito. Los dictadores Castro, Chávez, Maduro, Evo, Ortega, Mugabe y Kim Jong Il, por ejemplo, amasaron turbias fortunas mientras empobrecieron a las masas.

LOS COMUNISTAS CREAN RIQUEZAS PARA ELLOS, ASEGURAN EL FUTURO DE SU FAMILIA Y ARGOLLA, PARA EL PUEBLO; PALO, MISERIA Y DESINFORMACION.