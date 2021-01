Esto ya es imparable, es una vergüenza que la trivialidad, la lisonja y la mermelada siga ganando terreno, mientras la mayoría de ciudadanos vivimos en la incertidumbre, sin trabajo, sin vacunas, camas UCI, oxígeno y otros muriendo de hambre, “el gobierno morado” le asegura a la prensa vendida un nuevo gasto en publicidad de 17 millones de soles.

No se oye padre, a los grupos de poder económicos- que manejan los medios no les interesa la democracia ni la libertad de expresión- prevalece el lucro, las inmensas utilidades con la torta publicitaria y las mermeledas.

Porqué los medios no hacen un llamado a la responsabilidad social con el país, campañas de información contra la pandemia como un compromiso con la sociedad? O sea más importante para este gobierno es socorrer con derroche económico a los prensa prostituta que maquilla y desinforma. A poco menos de dos meses y medio de las elecciones, “los ganadores” una vez más serán los grandes medios de comunicación y como siempre el perdedor: la democracia. No hacen campañas de interés social ni organizan debates entre los candidatos; propuestas de lucha contra la pandemia, reactivación económica y seguridad, para que la audiencia analice todas las propuestas. De esta forma, los electores estarían mejor informados.

Las elecciones se han convertido en un bien comercial, las prácticas discriminatorias contra los candidatos chicos es un hecho evidente. No se toma en cuenta para nada, que las ondas radioeléctricas que utilizan los medios para emitir sus señales son públicas. ¿Por qué, no poner en debate este tema? ¿Prevalece el profundo conflicto de intereses? ¿El lucro, está por encima del fortalecimiento de nuestra democracia? Uno de los papeles de la prensa es informar a los ciudadanos sobre los partidos, sus programas y candidatos, así como contribuir a la formación de opiniones informadas entre el electorado. Esta función incluye la difusión o transmisión de material informativo proporcionado por el organismo electoral; de manera complementaria o alternativa, los medios de comunicación pueden producir sus propios materiales informativos o educativos sobre las elecciones.

El cometido general de la cobertura de los medios durante las campañas electorales es difundir información de manera justa y objetiva. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante medidas como una justa distribución de tiempos de transmisión entre todos los partidos y candidatos, acuerdos “voluntarios” para una cobertura noticiosa equitativa o debates entre los candidatos o líderes partidistas. Es crucial para la democracia, asegurar que cada partido o candidato independiente cuente con acceso a los medios de comunicación, sobre todo a la radio y la televisión, ya que la mayoría de los electores se informan sobre la política a través de estos medios. Eso significa que un medio no debe influir en la opinión pública otorgando tratamiento diferenciado a los distintos partidos y candidatos. Ahora, es frecuente que el propio medio decida quién tiene acceso a los debates o programas de análisis.

¿Qué pasaría si los espacios publicitarios fueran gratuitos? ¿Dónde está la sostenibilidad social? ¿Cómo reaccionaría el mercado electoral? ¿Por qué, no proporcionar una mejor información al electorado? ¿Se ha dado cuenta, que el tiempo de aire destinado a la publicidad ha saturado la caja boba? En el pasado hubo intento de regular el uso de las ondas radioeléctricas para que estén al servicio de la población, pero lamentablemente todo quedó ahí, en el vacío. Resultaría bastante persuasivo, si tuviéramos políticas públicas que impusieran módicas condiciones para obtener la habilitación que permitan a estas cadenas de radio y televisión, acceder al inmensamente lucrativo control de las ondas públicas 24 horas al día, podríamos decir que como parte del intercambio por controlar estos bienes comunes, deben destinar cierta cantidad de tiempo gratuito a los candidatos para que expresen sus propuestas.

Hoy los medios de comunicación buscan la simpatía del partido de gobierno, o de algún partido “de su interés” ayudándoles a manipular la información a su favor (sobre todo si los medios son de carácter público), esto para que les brinden cobertura o tratamiento favorables. Los intentos de manipulación pueden producirse mediante el diseño de los programas, los reportes o las noticias, los programas de análisis, e incluso en los programas no noticiosos, como los de entretenimiento. Se puede tratar de difundir propaganda bajo el disfraz de información pública objetiva por parte del gobierno. Los riesgos del mal uso por parte del gobierno para fines de campaña se pueden limitar si se adoptan leyes para regular el papel de los medios durante los periodos de campaña.

Dejo en claro que me importa un carajo la opinión de plumíferos y guaripoleras, aquí no hay ningún peligro sobre la libertad de prensa ni la libertad de expresión, ni nada por el estilo. La libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar sin trabas el propio pensamiento. Así, consiste en la exteriorización de la libertad de pensamiento a través de las más variadas formas de comunicación, sea oral, escrita, a través de símbolos por radio, televisión o cualquier otra modalidad. En consecuencia, la libertad de prensa vendría a ser una especie del género libertad de expresión. En su dimensión subjetiva la libertad de expresión se presenta como manifestación de la dignidad humana, de la libertad de expresar el pensamiento. En su dimensión objetiva o institucional, constituye un supuesto básico para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. A través de la difusión del pensamiento se pueden tomar decisiones adecuadas dentro de las múltiples facetas de la vida humana en sus relaciones sociales.

Es hora de reflexionar, cuestiones cómo éstas no deben ser relegadas a segundo plano, ya que apuntan al sistema nervioso de la sociedad peruana, los dos pecados capitales de los medios de comunicación: usura y manipulación. Los periodistas, no debemos perder de vista la búsqueda de la claridad y la transparencia en el fortalecimiento de la democracia: No al cuestionado derroche de la torta publicitaria, mientras las mayorías de peruanos se muere de hambre.