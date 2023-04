SIGRID BAZÁN TRAICIONA A JUBILADOS DE ONP

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Pretende que el Estado tome control de un nuevo Sistema Previsional

«La tesorito» SIGRID BAZÁN, congresista y presidenta de la Comisión de Trabajo, presentó un PROYECTO DE REFORMA DE PENSIÓN que busca INTEGRAR a la ONP, la AFP y OTROS EN UNA SOLA ENTIDAD, ¿SERÁ UNA POSIBLE ESTATIZACIÓN?

LA ONP HA DEJADO EN LA CALLE A MÁS DE 800 MIL PERUANOS (DENTRO DE ELLOS, YO. ME DESCONTARON UN HUEVO DE PLATA PORQUÉ SIEMPRE GANÉ BIEN Y NO TENGO NINGÚN BENEFICIO). DESDE SU CREACIÓN SE HA «TIRADO» MAS DE 27.5 MIL MILLONES DE SOLES DE SUS AFILIADOS.

Sigrid Bazán sigue receta boliviana de Evo Morales y Luis Arce

Lo escandaloso es que «la niña» Sigrid Bazán, no sabe sumar y restar, no ha tenido mejor idea que el Estado tome control de un nuevo sistema previsional de pensiones? Cuando la ONP ha sido todo un TREMENDO FRACASO: Se apoderó de S/ 27, 553 MILLONES de afiliados que no han logrado una pensión adecuada y se estima que son 800 mil afiliados sin pensión. Entre 1995 y 2021 se a tomado de los impuestos de todos los PERUANOS, de las arcas del Estado S/ 46,606 millones para poder pagar las pensiones de los jubilados. El gerente general de la ONP, Gastón Remy Llacsa, (13 de febrero 2023) expuso en la Comisión de Economía: Aportes de sus afiliados S/ 3,940 millones, pero el pago de pensiones demanda un monto de S/ 5,794 millones. La diferencia es cubierta por el Tesoro Público (S/ 1,258 millones) y el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (S/ 633 millones). En total, el déficit actual es de 1,891 millones de soles.

Eso no le interesa a «la tesorito» Bazán, que hoy pretende que el Estado «meta yuca» con el nuevo sistema previsional, al estilo de Evo Morales y Arce, que fracasó en Bolivia.

«¿Que se puede esperar de Sigrid Bazán una periodista trucha -formada por Alvarez Rodrich en Canal 2- que en su vida sólo trabajó 2 o 3 años leyendo un telepronter»?

Con su socialismos trasnochado pretende el dominio absoluto del Estado para someter al pueblo y hacerlo dependiente a favor de sus intereses políticos de hambre y miseria. Es el Estado el que peor administra y gerencia las entidades prestadoras de servicios; el estatismo en el sistema pensionario fracasó en el Perú y en el mundo apoderándose de millones de soles de los afiliados, dejándolos sin pensión y pagándoles una magra pensión con dinero de las arcas fiscales que es dinero de todos los peruanos.

«La ONP, entidad estatal que administra las pensiones que otorga el Estado peruano, es una decepción y condena a los jubilados a la mendicidad, los crucifica en la indigencia y desprotección. Pero el gobierno regala plata como m… en bonos, publicidad, mermeladas, «consultorias», reactivación a grandes empresas, etc».

Lo cojonudo de esta reforma de Bazán, no incluye al 76% de trabajadores informales, con «concha» incrementa la edad de jubilación adelantada por desempleo a 55 años y crea el Viceministerio de Seguridad Social. La próxima, no se dejen cojudear hay que saber elegir!!!