Sigrid Bazán, presenta proyecto de ley para convocar a Referéndum por Asamblea Constituyente

Se imaginan a «la niña» con bozal y camisa de fuerza?

Que dice el proyecto de ley N° 03828/2022-CR? que el referéndum se llevará a cabo mediante una cédula que tenga la siguiente pregunta: «¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”. La consulta tendría las alternativas SÍ o NO. De ser aprobada y promulgada, la convocatoria a referéndum tendría que ser realizada por la presidenta Dina Boluarte en un plazo de 60 días calendario. El documento fue firmado por Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgar Reymundo y Ruth Luque.

1. Esta rojimia «revolucionaria de ventana», no aprende la lección. Sabe que su proyecto de ley se lo van a tirar al tacho de la basura, por que no tiene ningún sustento constitucional. Ya el TC ha confirmado que las Reformas Constitucionales, incluso las mencionadas en el Art.32 Constitución deben pasar necesariamente por el art. 206 de la, C-93 ¿Qué parte no entiende esta «pituca» calabaza?

2. Ignorante como toda roja extremista, solo quiere hacer su «show» y pasar por encima de la ley, para que luego le digan de todo y victimizarse, ese es su juego. El asunto es no hacerle caso, no darle cámaras, por engreída y toxica. Ella como su lideresa Verónika Mendoza, hace ratón actúan para la tribuna y sus redes, no para resolver los intereses de los más pobres que dicen defender, solo los suyos y si estúpido afán de protagonismo

3. Es que no tiene asesores de calidad que puedan orientarla y hacerle saber que lejos de estar presentando proyectos inútiles que no son importantes para la recuperación de la estabilidad político social, se dedique a presentar proyectos que coadyuven a mejorar temas de intereses económicos para los peruanos? Porqué no presenta un proyecto de ley que elimine la famosa descentralización y reestructurarla, implementarla de a pocos con ciudades modelos, donde tengan profesionales destacados y presidentes regionales con experiencia y estudios superiores?

4. Por ejemplo, la actual descentralización genera pérdidas por corrupción, un proyecto de ley para los trabajadores aportantes a la ONP, personal CAS, proyecto de ley para la masificación del agua, luz, gas. Uns ley que obligue al cumplimiento de éstos? Ley para prohibir la participación de los movimientos o partidos prosenderistas? Regular la postulación de candidatos al Congreso, Presidencia de la República y presidentes regionales, alcaldías, estableciendo requisitos de experiencia y estudios superiores?

5.Los primeros que van a salir a protestar, incendiar, saquear, etc. ese proyecto, serían los vándalos del movadef, prosendero luminoso, Fenatep, dinámicos del centro, etc argumentado discriminación o clasismo en el Estado, no les conviene llevar gente de nivel educativo, porqué preguntan mucho, no se puede robar!!!

6. Así les duela, se debería reformar ese artículo para que no entren al Congreso de la República cualquier inepto o hijo de su madre sin ninguna capacidad, mínimo titulo profesional y para Presidente mínimo Maestría o Doctorado, recién los libraremos de cualquier adefesio llegue al poder, además, eso incentivaría al estudio. No les parece???

Mientras tanto, no perdamos tiempo, todos los demócratas debemos encontrar un candidato de consenso! ¡Así evitaremos que otro comunista o aventurero llegue al poder!” Hay que estar todos unidos! Nada de progre!!! Game over.