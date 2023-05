Sigrid Bazán: familia privilegiada con lluvia de dólares

By

8va.version compra de departamento !!!

RESULTÓ TREMENDA LAGARTIJA ROJA

Congresista comunista Sigrid Bazán ofrece la octava versión del sospechoso y desconocido origen del dinero con el que compró una casa en Miraflores y un dpto. en San Isidro, en Lima, Perú: detalle que encendió la alarma a la SUNAT a la Contraloria y a la FiscaliaPeru y por ende, ahora, la están investigando por la presunta comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, LAVADO DE DINERO Y DESBALANCE PATRIMONIAL.

VERSIONES COMO CANCHA:

1era versión: Hipoteca.

2da versión: Ahorros de mi trabajo.

3ra versión: lo hemos comprado entre tres personas.

4ta versión: Rescate de pensión de su papá.

5ta versión: Anticipo de herencia.

6ta versión: Donación de su papá.

7ta versión: Rescate de fondos mutuos.

8va y última versión: es dinero de toda mi familia no solo de mi papá; sino de mis tíos, primos, hermanos, papa, mamá, cuñados, con-cuñados, sobrinos y más…

ES SOSPECHOSO que el Congreso de la República blinde a esta «lagartija, tremenda caradura… «lechera», «suertuda» que ahora sale con el cuento que toda su familia, papá, tíos, primos, abuelos, hasta el perro le armaron la «chanchita» para regalarle un depa? ¿Y al hermano? ¿Por qué a ella?

Después saldrá una 9na versión: todo es de que me gane la lotería. La 10 : el dinero es gracias a mi suscriptores de onlyfans, etc. En realidad está «calabaza rojimia» nos está paseando, sus neuronas no se ponen de acuerdo » a lo Chuchi», un poco más y nos va ha dejar con la boca abierta que todos sus ingresos fueron obtenidos como «modelo internacional»???

La firme alguien puede deducir cómo la tesorito va a cuadrar sus viajes y sus lujos? No contenta con embarrar a su padre, ahora con la versión 8 quieren llevar a «canadá» a toda su familia. Que falta de escrúpulos e irresponsabilidad ahora arrastra a su familia al despeñadero.