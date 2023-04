Sigrid Bazán compró departamento con plata de Sarahui

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La mentira tiene patas cortas igual que las neuronas de los políticos

Ayer por la noche me llama mi colega y amigo Pedro Gálvez y me dice Jaurí nos vemos en «La Tiendecita Blanca» a las 7pm para presentarte a «la Caperucita» de mi programa «Criado por Lobos» y tomar algo. Bueno le dije, llegaré con el arma en ristre (para cuidarme de tantos delincuentes).

Llegué y me quedé con la boca abierta de ver la belleza y cuerpazo de «la Caperucita», Pedro, al verme ha boca de jarro me dice; quién es más bonita ella o la tesorito? Yo no, no hay punto de comparación. Ella interviene, mirándome me dice, lo mío todo es natural…

Sin perder el tiempo- para enfriar el clima- Pedro me dice ¿Se le viene la noche a Sigrid Bazán se destapó un pago dudoso (origen de fondos no justificados) el pago de su departamento, efectuado con dos cheques» ahhhh…

Se desbarató el cuentazo que su «papi» le dio US$ 220 mil cómo adelanto de herencia. Según informe, la congresista Sigrid Bazán habría recibido pago de US$ 330 mil de la embajada de Argel, para defender intereses de «Saharaui», todo tiene sentido, al ver la intensa defensa que tiene por Saharaui desde el Congreso.

Fácil vamos a la fuente, la publicación de www.lecollimateur.ma “la embajada de Argelia en el Perú está en el centro de un gran escándalo” por lavado de activos y financiamiento de políticos de ultraizquierda.

1. Claro y preciso, existen una serie de hechos referidos a la embajada de Argelia, que se le atribuye el haber pagado o entregado dos cheques a Sigrid Bazán excolumnista del diario peruano “La República”, hoy actual congresista de la coalición comunista denominada “Juntos por el Perú”, desde 2021. Que según Le Collimateur “fue resaltado el 22 de marzo de 2023 por la Caretas” https://caretas.pe/politica/el-tesoro-de-sigrid-bazan-congresista-compra-de-departamento/

2. Una operación inmobiliaria, en el cual la congresista Bazán habría utilizado dos cheques de gerencia, uno por 72 mil dólares y otro por 228 mil dólares para pagar un lujoso departamento en la esquina de las calles Valle Riestra y Miró Quesada en una zona exclusiva del distrito limeño de San Isidro, conocido por ser el pulmón verde de la capital Lima

3. Precio del «depa» 330 mil dólares (un poco más de un millón de soles al tipo de cambio actual). “Ella adquirió este departamento cuando aún no era congresista”. Para justificar está compra Bazán involucró a su propio «padre» como la fuente de financiamiento, mediante una operación de “donación como adelanto de herencia”, con dinero retirado de su Fondo de Pensiones en una AFP. Aún hay mucho pan que rabanar!!!

4. La verdad es que no mostró documentos legales que acrediten su versión (la fecha del retiro del dinero del Fondo AFP, la donación de ese dinero desde una cuenta de su padre a la de la congresista, el pago de los impuestos de Ley, el registro notarial y en Registros Públicos como adelanto de herencia y porqué no se le dió ese mismo trato al otro hijo con similar cantidad de donación de dinero como adelanto de herencia? O en qué se le recompensa a futuro como beneficiario de herencia familiar, entre otros hechos no aclarados?

Y los «tuit» no indican nada???

5. Según información, el caso se remonta al 9 de septiembre de 2017 cuando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, el llamado Khadijetou El Mokhtar fue detenido por usurpar la función de diplomático. Se había presentado ante la policía fronteriza como «embajadora de la sarda en Perú» mientras nuestro país no reconocía a la entidad separatista. En ese entonces la columnista del diario «La República» Sigrid Bazan fue movilizada por la embajada en Argel para defender al falso «embajador saharaui».

6. Por qué el exceso de celo mostrado por la «tesorito» Sigrid Bazán en defensa del pseudo-«diplomático saharaui» y su odiosa superación contra Marruecos, acusado de «ocupar el Sáhara Occidental»? Tal vez motivado por la coima vertida por la embajada de Argelia en Lima???

La publicación marroquí Le Collimateur (un periódico árabe que cubre noticias de actualidad), reseña en el siguiente enlace:

https://lecollimateur.ma/115358

Otra rojimia está por caer, este escandalete es sólo la punta del iceberg de la corrupción, a la que se entrega el régimen mafioso argelino en Perú y en América Latina en general. Y cuántos periodistas más han viajado invitados con gastos pagados a Sarahui?