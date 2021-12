Los 3 signos más afectados por el eclipse solar en Sagitario

Piscis también está incluido en esta gama. Este signo está impulsado por la emoción y no pierde la oportunidad de hacerse la víctima cuando siente que está perdiendo poder, incluso cuando es culpable.

Hay un brillo especial que atrae a la gente, especialmente cuando el tema es el romance. Aprovecha esta fase más seductora a tu favor y no dejes pasar algunas oportunidades. Materializa tus deseos sin meterte en los sentimientos de los demás y los resultados serán muy positivos; esto sirve a todos los proyectos.

Tómate los días a la ligera. En el campo sentimental, se enfrentará a problemas intensos y pérdidas, pero no tenga miedo de pasar por momentos más introspectivos para comprender algunas situaciones. Presta atención a tus sueños e intuición. Ellos te guiarán por el camino correcto.

