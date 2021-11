Me gusta tu propia compañía y saber disfrutar de la solidaridad. Para los capricornios, no hay nada malo en relajarse, ver una buena película y descansar al sonido del silencio.

Las personas que pertenecen a este signo son muy tranquilas y no les gusta frecuentar lugares llenos de gente. Saben cómo nadie puede convertir su hogar en un espacio acogedor y acogedor que satisfaga todas sus necesidades.

Escorpio no es aparentemente impaciente o irritable. En cambio, los nativos de este signo guardan y acumulan pequeños rencores que a la larga conducen a la explosión…

Todos tenemos un límite cuando se trata de lidiar con personas o situaciones más aburridas o complejas, sin embargo, ciertos signos se irritan más fácilmente y no es del todo difícil despertar su ira.

Este es un período dominado por las dudas sobre las colaboraciones en el trabajo y la vida amorosa, ya que los proyectos más concretos comienzan a tomar forma en esta etapa. Comprender cómo usted y los demás sienten o manejan la influencia de los apegos no es fácil, pero encontrar el equilibrio que lo ayudará a sentirse más seguro es clave. Puedes trabajar en el desapego, porque el presente y el futuro se vuelven más importantes en esta etapa.

