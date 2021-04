El sida es causado por el virus VIH, que ataca el sistema inmunológico y deja al cuerpo vulnerable a la enfermedad. Ver causas, síntomas y cómo prevenir y tratar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el Sida, es una enfermedad causada por el VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida), que ataca el sistema inmunológico y deja al cuerpo vulnerable a la enfermedad.

Aunque la infección ya se ha visto como una sentencia de muerte, la evolución de los tratamientos ha dado al sida el estatus de una condición crónica —como tal, requiere muchos cuidados, pero no impide que nadie tenga una vida plena y larga.

Historia

Los científicos creen que el VIH se originó a partir del virus de inmunodeficiencia de los simios (VIS). La caza y domesticación de un chimpancé típico de África Occidental habría favorecido la transmisión y adaptación de ese microorganismo en humanos en el siglo XIX.

Los primeros casos de la enfermedad, que causó neumonía y un tipo raro de cáncer de piel (sarcoma de Kaposi), se registraron en África central, Haití y los Estados Unidos en la década de 1970.

En el Brasil, el primer caso se registró en 1980, pero sólo se confirmó dos años después, cuando se reconoció el sida. Durante algún tiempo, fue llamada la “enfermedad de las 5 H” porque afectaba a homosexuales, hemofílicos, haitianos, usuarios de heroína por inyección y trabajadoras sexuales (“prostitutas”).

Los infectados murieron en poco tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que la condición fuera referida en la prensa como” cáncer gay “o “peste gay”.

El VIH fue aislado y descrito en 1983 por el virólogo francés Luc Montagnier, y confirmado por el estadounidense Robert Gallo. En 1987, el AZT comenzó a utilizarse en el tratamiento del sida. También ese año, la Organización Mundial de la Salud y la ONU (Naciones Unidas) establecieron el 1 de diciembre como Día Mundial del Sida.

Cómo actúa el virus

El VIH es un retrovirus de la subfamilia Lentiviridae, que se propaga a través de ciertos fluidos corporativos (sangre, leche materna, semen y líquidos secretados durante las relaciones sexuales). Ataca a las células T CD4, un tipo de linfocito (glóbulo blanco) que ayuda a proteger al cuerpo de las enfermedades.

Tipos y variantes

Hay dos tipos principales de virus: VIH1, con mucho el más prevalente, y VIH2, que es más común en el continente africano y más difícil de transmitir. Como estos microorganismos se multiplican muy rápidamente, existen diferentes variantes genéticas, identificadas por los científicos por letras y números. Esta enorme variabilidad es uno de los principales obstáculos para crear una vacuna.

Tener VIH no significa tener sida

Cuando una persona está infectada, el VIH entra en el ADN (código genético) de la célula CD4 y hace millones de copias de sí mismo, cruzando la célula en busca de otras para continuar la infección. Con el tiempo, el número de células CD4 disminuye en gran medida, lo que hace que el cuerpo sea vulnerable a otras enfermedades. En esta etapa, más avanzada, podemos hablar del SIDA. Es decir, la aparición de infecciones oportunistas y cánceres es lo que define la enfermedad.

En individuos no tratados, se estima que el tiempo promedio entre la infección y el inicio de la enfermedad es de unos diez años . Pero esto puede suceder mucho antes en algunas personas. Otros pueden nunca tener SIDA, ya sea porque se comprometieron el tratamiento poco después del diagnóstico o porque el sistema inmunitario puede controlar la infección; estos individuos son llamados “controladores de élite” y mantienen una carga viral indetectable del VIH y un alto recuento de células CD4 con medicamentos antirretrovirales no utilizados. Los investigadores descubrieron un gen específico, llamado HLA B57, que hace que el portador tenga más linfocitos T y, como consentimiento, menos linfocitos T y, como consecuencia, sea menos vulnerable al VIH.

Síntomas

–fase aguda (o Síndrome retroviral agudo) el período de incubación (tiempo desde la exposición al virus hasta la aparición de los primeros signos) del VIH es de tres a seis semanas. En la etapa inicial, la replicación es intensa, y la carga viral aumenta, así como el riesgo de transmisión. El recuento de células CD4 puede alcanzar menos de 200 células por mm3 de sangre (en adultos sanos, este valor varía entre 800 y 1200 unidades). Esta etapa se acompaña de un conjunto de manifestaciones clínicas, que pueden incluir:

Fiebre;

Transpiración;

Dolor de cabeza;

Cansancio (astenia); El dolor de garganta;

Dolores en el cuerpo;

Erupción cutánea (erupciones rojizas en la piel);

Aumento de los ganglios linfáticos (linguales);

Aumento del volumen del bazo;

Pérdida de apetito y peso;

La depresión ;

Síntomas gastrointestinales (como náuseas, vómitos y diarrea);

Úlceras de boca

En casos raros, la persona puede tener meningitis o problemas neurológicos, como el síndrome de Guillan-Barré. Pero lo cierto es que en general, los síntomas se asemejan a los de una gripe o virus y desaparecen por sí solos, por lo que la mayoría de los casos pasan desapercibidos . Para algunas personas, el lenguaje y la astenia pueden durar varios días o incluso semanas, lo que puede estar asociado con una progresión más rápida de la enfermedad.

– Etapa de latencia el organismo tarda de 30 a 60 días después de la infección para producir anticuerpos anti-VIH (período en el que el virus puede no aparecer en el examen), pero después del proceso, el recuento de CD4 aumenta nuevamente a más de 350 células / mm3. Normalmente, el nivel no vuelve al nivel anterior a la infección, pero el cuerpo no se debilita lo suficiente, ya que los virus maduran y mueren de manera equilibrada. Este período, que puede durar muchos años, se llama asintomático.