Por: Benedicto Jiménez

La muerte ronda en las calles de Lima y existen sicarios como “cancha” , y al parecer, el nuevo ministro del Interior, José Elicer y el Comandante General de la PNP, César Cervantes Cárdenas les falta imaginación para enfrentar esta modalidad del crimen por encargo que ha adquirido ribetes preocupantes.

Los sicarios que casi siempre utilizan motocicletas , debidamente preparadas, para sus crímenes y actúan con total impunidad, aprovechando la poca presencia policial en las calles, conscientes de que no existen policías que patrullen las calles.

El año pasado, el 23 de noviembre 2019, dos sicarios en moto asesinaron al empresario Igor Alexis Castañeda Velásquez, delante de su esposa e hijos , cuando iba a dejar a dos de sus hijos, de 11 y 17 años, en un colegio ubicado en la calle San Luís Gonzaga en San Juan de Lurigancho . El 12 de octubre 2019, un sicario en una moto lineal, asesinó de once balazos a un empresario; Abad Chistián Puchoc Masión, en una calle de Santa Anita. Este año , el 2 de diciembre, sicarios en moto asesinaron a un hombre dentro de su automóvil aprovechado la congestión vehicular para cerrarle el paso al vehículo. Lo interceptaron en la cuadra 4 de la avenida La Capilla, en el Rímac. Testigos contaron que la víctima se encontraba dentro del auto de placa BNQ-068 mientras escuchaba música y conversaba por el celular, cuando dos sicarios en motocicleta se acercaron por una de las ventanas y le dispararon para luego huir con rumbo desconocido. El occiso fue identificado como Pedro Arias Abad.

Más de 70 muertes por encargo en el Callao

El Callao es otro lugar donde campea el sicariato y hasta setiembre de este año las estadísticas arrojaban más de 70 asesinatos por encargo. Entre estos crímenes por encargo está la del promotor de ‘Las Caras de Atahualpa’ ocurrió el 10 de octubre en octubre 2020 , Juan Vinces Manzanera ‘Pussy’ quien simbolizaba la música y el arte contra la pólvora y el derramamiento de sangre.

Antecedentes Históricos

El origen del sicariato se pierde en la época del Imperio Romano que, por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos a sueldo, tuvo que regularizarse, condenándolos a la Lex Cornelia Sobre Apuñaladores y Envenenadores del año 81 antes de nuestra era.

El nombre de sicario proviene de la sica, puñal o daga pequeña, fácilmente ocultable en los pliegues de la toga o bajo la capa. Literalmente sicarius significa “hombredaga”.

En el Perú este delito tiene data

En nuestro país es una modalidad del crimen que ha adquirido niveles alarmantes de inseguridad y sus víctimas predilectas pueden ser cualquiera, con preferencia, empresarios o comerciantes que se niegan al pago del cupo por extorsión, venganza, ajuste de cuentas, dirigentes de construcción civil, etc.

La mayoría es por ajustes de cuentas o cobro de cupos laborales. El 21 de julio 2010, Carlos Ziñas Gonzales, secretario general del sindicato de construcción civil de Ventanilla fue acribillado a tiros por dos tipos en moto. Recibió 5 balazos en el cráneo cuando salía de una reunión que sostuvo con otros dirigentes de ese gremio.

El dirigente de construcción civil Jaime Páucar Vergara (43) fue asesinado cuando se dirigía al hipermercado Tottus, en Los Olivos .

La muerte del reportero gráfico Luis Choy , el 23 de febrero 2010 , en manos del sicario Jonathan Sepúlveda de los Santos o Liomar Hernández Jiménez, conocido como ‘Puerto Rico’ o ‘Dominicano’. También , se asesinó al director del penal El Milagro en Trujillo, Jorge Izquierdo Quijano, el 25 de octubre 2010, por un Sicario cuando almorzaba en un restaurante ubicado a cuadra y media del mencionado penal .

No transcurre una semana sin que la prensa anuncie crímenes en manos de los sicarios o asesinos a sueldo o asesinos por encargo, por lo que reciben un pago, generalmente en dinero u otros bienes.

Y, no piensen que los sicarios para ejecutar sus asesinatos cobran una millonada. Existen de todo precio, desde los que cobran 500 soles hasta 10 mil o 50 mil dólares, dependiendo del nivel de la víctima y de los riesgos del “trabajito” o de la nacionalidad del sicario o de la importancia que tiene la víctima para aquel que paga el precio.

También se endureció la ley penal para sancionar este tipo de delitos pero al parecer las altas penas no intimidan a los sicarios que matan por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier índole.

¿La ley frente al sicariato funciona?

Según el Poder Judicial, desde el año 2015, el sicariato se volvió un delito autónomo pero hasta el año 2019 sólo se registraron diez sentencias condenatorias por este delito.

En julio del 2015, el Gobierno promulgó el decreto legislativo 1181, que incorporó el delito de sicariato al Código Penal (Artículo 108-C), convirtiéndose en un delito autónomo después de cinco años del brote en el norte del país – algunos atribuyen como cuna la ciudad de Trujillo-.¿Cuál es el diagnóstico preliminar sobre este fenómeno criminal en el Perú? No pasa nada.

Si bien el Código Penal contempla duras penas (para el tipo base tiene pena privativa de la libertad no menos de 25 años y cadena perpetua para las agravantes, cuando en la ejecución intervienen dos o más personas, valerse de un menor de edad o de un inimputable, cumplimiento de una orden dentro de una organización criminal, las víctimas sean dos o más personas, utilizar armas de guerra. La misma pena es para el que ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario, los sicarios siguen actuando como en su casa ante el temor de los ciudadanos que ven que cualquiera puede ser víctima de los sicarios que actúan con total impunidad.

Las duras penas no surte efecto para ellos fracasando la tesis de la prevención general negativa, (la pena se dirige a quienes no delinquieron para que en el futuro no lo haga) pensando que el ser humano es un ente racional, que siempre hace cálculos de costos y beneficios. Se supone que consultaría con el código penal antes de matar por lucro para saber cuánto le costará . Pero no funciona así .

La cadena perpetua debe ser la criminalización ejemplarizante para el grueso de la delincuencia criminalizada pero no es eficaz, no ejemplariza disuadiendo del delito, porque no cambian las constantes dominantes, no disuade en los delitos más graves ya que este tipo de criminales están estimulados por el pago bastante alto o por motivaciones patológicas o brutales, operando en circunstancias poco propicias para especular reflexivamente.

La tipificación de sicariato como delito autónomo ha significado una confusión y un reto para los fiscales y jueces al momento de interpretarlo, debido a que en el Código Penal también figura el delito de homicidio por lucro (artículo 108-1) y antes de que el sicariato se vuelva un delito autónomo, era sancionado como homicidio calificado por lucro, es decir donde el móvil del asesino es obtener dinero u otro beneficio económico. Esta figura todavía subsiste hasta hoy en el Código Penal.

El vehículo preferido de los sicarios es la Moto

Otro detalle es que el 90% de los asesinatos cometidos por encargo, son perpetrados por motorizados y, alguna vez, pretendiendo prevenir el uso de las motos en este tipo de delitos, se dictó un decreto supremo que obligaba llevar número de placa en cascos y chalecos pero terminó en ‘letra muerta’ pese a multa de S/. 288.

La moto es el vehículo preferidos por los sicarios– y también ladrones– para cometer sus delitos por tratarse de un vehículo versátil a la hora de movilizarse y, muchas veces, para asegurar una fuga rápida y sin problemas, las preparan y repotencian con gasolina de avión, modificándolas para maniobrarlas con una mano para lo cual colocan el acelerador en el lado izquierdo quedando la mano derecha libre y poder así llamar por teléfono. Con la gasolina para avión logran mayor velocidad en las motos para perpetrar actos criminales por encargo.

En los grifos encontramos el combustible del automóvil en 84, 90, 95 o 97 octanos, pero la gasolina de avión cuenta con 110 octanos, muy usada en las competencias automovilísticas en nuestro país.

Pero, el uso de la motocicleta no es la regla, pues también los sicarios utilizan carros, pero la moto sigue siendo su vehículo preferido porque es más fácil movilizarse y maniobrar en las calles de Lima para no ser capturado.

¿Quiénes son los culpables del incremento imparable del sicariato?

Gran parte de la culpa la tiene en Sector Interior y la Policía Nacional quienes están obligados a luchar contra la criminalidad en sus variantes modalidades por lo que la policía especializada requiere adoptar medidas urgentes para combatir este flagelo utilizando la imaginación, la prevención y la inteligencia policial ya que la presencia de sicarios es un problema que ha llegado a niveles que preocupa a la ciudadanía porque deja la sensación de que cualquiera poder ser una víctima de estos criminales que actúan con total impunidad.

CIFRAS DEL SICARIATO EN EL PERÚ

Datos oficiales de la Policía Nacional indicaron que en el 2018 fueron ultimadas 60 personas atacadas por asesinos a bordo de motos y el 25 % de los casos fue por no pagar extorsiones.

Los esfuerzos en reducir las altas cifras de criminalidad vinculadas al sicariato deben enfocarse con prioridad la prevención, en lugar de la penalización cuyos resultados disuasivos son menores.

Lo primero que se debe hacer es una campaña agresiva para prevenir estos crímenes perpetrados por motociclistas en Lima , Callao y provincias , creando y actualizando una base de datos en base a las estadísticas sobre el robo de motocicletas en el país , muchas de las cuales después aparecen abandonadas, lo que hace presumir que las roban para delinquir.

En cuanto a la inteligencia policial, potenciar una unidad especializada en este tipo de delitos , seleccionando un personal experto en técnicas de investigación criminal y criminalística.

Frente a esta problemática, el ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, dijo que presentaría un proyecto de ley para prohibir que dos personas vayan en motos lineales, buscando que frenar los asaltos y asesinatos en la ciudad , pero ya sabemos que todo esto no fue más que marketing.

Se dan normas, pero nadie las cumple. Se dijo que a partir del 18 de junio del 2010, cada motociclista y su acompañante deberían llevar grabados en sus cascos y chalecos el número de placa de rodaje del vehículo que utilizan, los chalecos debían ser de material reflectante y de color anaranjado para los civiles, verde para policías y azules para el serenazgo; además, el Decreto Supremo 009-2010 señalaba que quienes infrinjan esta medida pagarán una multa de S/. 288 y recibirán una sanción de 20 puntos en la tabla de infracciones de conductores y la motocicleta será retenida.

La poca popularidad de la restricción conllevó una desobediencia que prevalece hasta ahora.

SICARIOS como CANCHA en el PERÚ

Hoy somos testigos que nadie cumple con estas directivas y se ve en las calles que hasta cuatro personas viajan al bordo de una moto. La mayoría son “sicarios juveniles” que gozan de protección legal que hace que la vida no valga nada porque mañana puedes salir de tu casa y no regresar jamás ya que uno de estos asesinos a sueldo, que han hecho un negocio de la muerte, se bajan de una moto y te dispara con gran crueldad y total impunidad, varios tiros mortales que te priva de lo más sagrado y único como es la vida , caminando por una calle o avenida, en el interior de restaurante o ingresando a tu domicilio, sea de día o de noche, porque hemos llegado a un estado en que existen sicarios como “cancha” y actúan con plena impunidad .

El Sicariato es un fenómeno que varía geográfica y socialmente ya que mientras que en el norte de la capital puede estar asociado a la guerra entre bandas, en Trujillo se relaciona con el cobro de cupos y extorsión .

Aldo Pecho, antropólogo especialista en seguridad ciudadana, señala que los sicarios son contactados a través de organizaciones criminales o individuos que están inmersos en el mundo criminal y siempre actúa un intermediario porque evita el contacto directo entre el que contrata y el victimario.

Cecilia Caparachin, antropóloga e investigadora en criminalidad, manifestó que las organizaciones criminales cada vez usan con más frecuencia a menores de edad. Los sicarios son multiusos y se utilizan para todo tipo de amenazas o venganza, incluso, el autodenominado “Militarizado Partido Comunista Peruano “(Grupo del Vraem) cuenta con su propio grupo de sicarios – muchos son contratados del lumpen o del narcotráfico – para aniquilar a los soplones , traidores, capituladores o a los que conocen como “excremento de perro capitulador “. El grupo de sicarios está a cargo de la camarada Vilma.

En síntesis, la muerte ronda en las calles de Lima y existen sicarios como “cancha”, y al parecer al ministro del Interior , José Elice y al Comandante General de la PNP, Cesar Cervantes Cádenas, les interesa un pepino disminuir este tipo de crímenes o les falta imaginación para enfrentar esta modalidad que ha adquirido ribetes preocupantes.