Ya había pasado antes en dispositivos Android y ahora ha atacado los iPhone equipos de Apple. La empresa de seguridad Wandera identificó varias aplicaciones de los iOS relacionadas con malware Golduck.

Según Tech Crunch, las aplicaciones son juegos, todos de estilo retro, que ya han sido retirados de App Store. Eran ellos: Comando Metal: Classic Contra, Super Pentron Adventure: Super Hard, Classic Tank vs Super Bombardero, Super Adventure of Maritron, Roy Adventure Troll Game, Trap Dungeons: Super Adventure, de Rebote Classic Legend, Block Game, Classic Bomber: Super Legend, Brain It On: Stickman Physics, Bomber Juego: Clásico Bomberman, Classic Brick Retro – Block, The Climber Brick y Chicken Shoot Galaxy Invaders.

El malware Golduck fue descubierto hace un año en juegos clásicos y retro. Han llegado a perjudicar a más de 10 millones de usuarios.

Permitía a los hackers ejecutar acciones con privilegios completos, como enviar mensajes a través de servicios pagados, desde los teléfonos de las víctimas. Aunque los 14 juegos retro para iPhone / iPad ya han sido retirados de App Store, es importante que los elimine de sus dispositivos si los ha instalado.