Si no lucha contra la corrupción que se largue

El incumplimiento u omisión de funciones en la administración pública ES FLAGRANTE DELITO. ¿Por qué no funciona la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos? Es ciega, sorda y muda frente a las acciones delicuenciales de la mafia comunista y prosenderista que nos gobierna, pero cuando los caviares y rojimios le reclaman porqué chocan con sus intereses abre los ojos y los escucha.

Por eso el pueblo no la quiere a Zoraida Arias a la cabeza de la Fiscalía de la Nación porqué no lucha contra la corrupción…??? todos sabemos que a esta mujer NO le ha dado la gana investigar varias denuncias GRAVES con relación al «lagarto» Vizcarra, Sagasti, el fraude electoral, Pedro Castillo, el búnker de la calle Sarratea, las citas clandestinas en la Clínica La Luz, negociados en el MTC, los sobrinos, etc, etc, etc. olvidando para quien trabaja?

Con Zoraida Arias en la Fiscalía de la Nación NO hay NI habrá JUSTICIA EN EL PERÚ. Por ello harto de tanta decidía el Procurador ANTICORRUPCIÓN, Javier Pacheco, hizo declaraciones sobre esta NEFASTA Fiscal, que son IMPACTANTES y reveladoras. QUE TODO peruano que de verdad quiere a su país DEBE ESCUCHAR la entrevista con Milagros Leyva.

«La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, es parte de “Los Cuellos Blancos del Puerto”

Así es, el Representante de la Procuraduría Anticorrupción Javier Pacheco aseguró que existen escuchas, testimonios, testigos protegidos, declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y 400 páginas que apuntan a la pertenencia de Zoraida Ávalos a la organización criminal?

Sin contar el tremendo roche de María Sokolich: Fiscal Suprema que niega haber coordinado chats con el fiscal Omar Tello sobre Karelim López? Que niega haberse comunicado con el fiscal Omar Tello con su número personal y señaló que los chats de WhatsApp son fabricados?

Cuestiono la posible razón de divulgación de estos mensajes. Que, en su opinión personal, se pretendería desprestigiarla a nivel personal, como Fiscal suprema provisional de la Fiscalía Suprema de control interno o como integrante del Ministerio Público???

Como creer en el fiscal Omar Tello cuando desesperado sale a todos los medios bien nervioso a responder las acusaciones de la lobista Karelim López que lo implica directamente. Y como salida el funcionario asegura que una colaboración no implica nada hasta que pueda ser corroborado?

“Al margen de ello, una colaboración no implica absolutamente nada hasta que se corrobore los hechos que se manifiestan. Eso hay que dejarlo bien en claro. Un simple dicho de un delincuente no puede pesar como una prueba”, afirmó el fiscal.

Pacto infame los fiscales se han vuelto escuderos de la corrupción. La mujer del César no debe pregonar su honradez, sino demostrarlo, más aún cuando se ocupa cargo público y el pueblo les paga.